MP denuncia homem acusado de matar criança de 2 anos

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público estadual pelo homicídio do enteado de dois anos de idade, em Bom Jesus da Lapa, vale do São Francisco. Na denúncia, oferecida nesta sexta, 28, pelo promotor de Justiça José Fraclin Andrade da Silva, o homicídio é agravado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pelo fato de a criança ter dois anos e estar sob seu poder na condição de padrasto.

O homem foi preso em flagrante no dia 23, após ter levado o menino para o hospital, onde, conta a denúncia, com o objetivo de “dissimular a razão da morte”, teria alegado que a criança “estava com respiração ofegante, em razão de tê-la apertado no pescoço em tentativa de reanimá-lo”.

Na denúncia, o promotor de Justiça conta que o denunciado convivia em união estável com a mãe da criança há cinco meses. A mãe contou, em depoimento, que o filho tinha medo do padrasto, mas ela não “suspeitava de nada”. A denúncia revela que ele agredia a criança para “descontar” o ciúme que sentia da mãe. No dia do crime, após uma festa, a mãe da vítima, que era cozinheira em um restaurante da cidade, foi trabalhar e deixou o filho de dois anos com o padrasto que “decidiu matar a criança por causa do ciúme”. O promotor de Justiça José Fraclin pediu ainda que seja mantida a prisão preventiva do denunciado.