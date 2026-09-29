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Castramóvel realiza castração gratuita de cães e gatos em Amaralina

A ação deve permanecer no local por cerca de 30 dias; veja como participar

Redação
Por Redação
O serviço é gratuito e pode ser realizado em gatos e cães
O serviço é gratuito e pode ser realizado em gatos e cães - Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador retoma nesta segunda-feira, 28, os atendimentos do Castramóvel, voltado ao atendimento de cães e gatos na capital baiana. Desta vez, o serviço de castração e vacinação antirrábica gratuito está sendo oferecido no Quartel de Amaralina.

A ação deve permanecer no local por cerca de 30 dias. São disponibilizadas diariamente 40 vagas para gatos, às segundas, quartas e sextas-feiras, e 30 para cães, às terças e quintas.

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Amaralina é a quinta localidade de Salvador a receber o Castramóvel em 2026. Atualmente, o serviço também funciona na sede da Guarda Civil Municipal, na Avenida San Martin, e na loja Ferreira Costa da Avenida Paralela. Antes, a iniciativa passou pelo Lobato e por Cajazeiras.

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Para realizar a castração, o tutor deve apresentar os seguintes documentos:

  • RG e CPF
  • Comprovante de residência
  • Cartão de vacinação antirrábica do animal.

O pet precisa estar com a vacina válida, aplicada há pelo menos 15 dias, ter entre seis meses e cinco anos e 11 meses e permanecer em jejum de 12 horas antes do procedimento.

Além da castração, agentes de endemias estão disponíveis para atualizar a vacinação antirrábica de animais com o calendário vacinal atrasado.

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Castramóvel Salvador Saúde

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