Cápsula vibratória: novo tratamento para constipação chega com tudo | A TARDE

Uma nova esperança surge para aqueles que enfrentam problemas de constipação. Pesquisadores estão explorando os benefícios de uma cápsula vibratória que promete melhorar o funcionamento do intestino, e ajudar as pessoas com constipação a terem um ritmo intestinal adequado.

Desenvolvida com base em estudos da coloproctologista, Dra. Glícia Abreu, a cápsula vibratória tem a capacidade de estimular as paredes intestinais, promovendo contrações eficientes que impulsionam as fezes até serem eliminadas.

“A cápsula, após ser ingerida pelo paciente à noite, chega ao cólon em aproximadamente 14 horas, onde é ativada e irá vibrar gentilmente, estimulando a ocorrência de movimentos intestinais espontâneos e que, efetivamente, eliminem as fezes”, explica a médica.

Um estudo realizado na Universidade de Geórgia, EUA, com 312 pacientes constipados, observou que o grupo que recebeu a cápsula vibrante ativada apresentou, após 8 semanas, um aumento significativo de movimentos intestinais espontâneos. Além disso, segundo o estudo, houve a melhora do esforço evacuatório, consistência das fezes e nas medidas de qualidade de vida em comparação com o grupo placebo.

Ainda de acordo com a pesquisa, os eventos adversos foram leves, de natureza gastrointestinal. No entanto, apenas uma minoria dos pacientes (11%) relatou uma leve sensação de vibração.

Com a aprovação nos Estados Unidos, a cápsula vibratória chegará ao Brasil em breve, destaca a Dra. Glícia. “Com isso teremos mais uma interessante alternativa para tratar esse sintoma tão frequente e desafiador”, concluiu.