Cauã Reymond: relato chocante revela que atriz tem “horror” do galã

Cauã Reymond em 'Vale Tudo' - Foto: Reprodução | TV Globo

O suposto desentendimento entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, segue dando o que falar. Dessa vez, em meio a toda essa polêmica, a atriz Andréia Horta, que protagonizou a novela ‘Um Lugar ao Sol’ ao lado do galã, fez uma publicação sugestiva no Instagram.

Sem citar nomes, ela escreveu: “Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter é denunciado isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias. Por que ainda esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?”

Cauã Reymond e Andréia Horta | Foto: Divulgação

Segundo a coluna Gente, do site da revista Veja, uma pessoa próxima de Andréia, e que quis manter o anonimato, fez um relato chocante sobre o período que a artista trabalhou com Cauã.

“Andréia tinha crises de choro nas gravações de Um lugar ao sol. Ela tem verdadeiro horror dele. Ele foi abusivo com ela no dia a dia das gravações, com comentários, fazendo ela ter dúvidas do que estava fazendo ali em cena. Nessa mesma novela, ele chegou ao cúmulo de pedir a um camareiro puxa-saco dele, de mandar trocar o camarim de uma atriz veterana para ele ficar, porque ele achava o outro camarim melhor”, contou a fonte.

Na época, a famosa chegou a reclamar com a direção da Globo, mas a situação teria sido abafada para que não comprometesse as gravações do folhetim das 21h de Lícia Manzo.

Relembre a polêmica completa:

Bella Campos x Cauã Reymond

Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores de 'Vale Tudo' | Foto: Divulgação

Segundo a Veja, Cauã Reymond e Bella Campos teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo. A discussão teria começado por que o intérprete de César teria reclamado da atuação dela para a direção da novela.

Confrontado por Bella, que teria apontado o dedo na cara dele, Reymond teria negado que tenha feito qualquer crítica à ela e tentado se explicar. Ao final, eles teriam se abraçado e cada um seguindo o rumo, deixando, aparentemente, tudo resolvido.

Posteriormente, foi divulgado que a briga teria começado antes das primeiras semanas de gravação. Bela teria afirmado, para o ator e para a direção, que ele é “debochado”, “mau colega”, “displicente”, “agressivo” e “machista”.

Revelação chocante

Depois disso, porém, o clima só piorou. Os dois, que fazem par romântico, teriam até mesmo parado de gravar cenas picantes após a atriz se incomodar com o mau cheiro do galã global. O boato fez internautas resgatarem então uma entrevista de Cauã com uma revelação chocante.

Em entrevista dada a um programa da GNT, em 2012, Cauã revelou que não curte usar desodorante e que utiliza de outros meios para evitar o 'cecê'. “Durmo bem, como direitinho, bebo água… tento não me estressar. Uso talco nas axilas, tradição de família”, contou na época.

O assunto ressurgiu quando o jornalista Léo Dias divulgou que Bella teria comentado diretamente com Cauã sobre o incômodo com seu cheiro. O galã, que não curtiu a crítica, rebateu dizendo que o odor exalado era “cheiro de masculinidade”.

Cauã rompe o silêncio

O ator se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica e negou qualquer desentendimento com a intérprete de Maria de Fátima.

“Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também, tá bom? Graças a Deus está tudo bem [entre ele e Bella]”, disse, em entrevista ao Portal LeoDias durante uma gravação que aconteceu na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Cauã também foi questionado sobre os rumores de que não usaria desodorante, além de um suposto mau odor que teria gerado incômodo em Bella Campos. “Eu passo, eu passo, eu passo”, disse ele, rindo.

Saúde de Bella Campos afetada?

Bella Campos teve a saúde mental afetada após a suposta briga com o colega Cauã Reymond nos bastidores da novela. Segundo a revista Veja, ela voltou a ter crises de ansiedade após as desavenças com o galã.

De acordo com a publicação, Bella tem sofrido com as interferências do ator em seu trabalho. Ela chegou a denunciá-lo ao compliance da emissora, alegando que o ator é debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. A queixa foi acolhida, mas nada ocorreu.

A artista já sofreu de depressão e ansiedade no passado, segundo ela mesma contou aos seus seguidores à época. “[No] ano passado (2023), tive a crise de ansiedade mais forte em toda a minha vida, passei por momentos depressivos e não conseguia me alimentar de jeito nenhum, é isso que vocês querem aplaudir?”, disse ela, após receber críticas ao seu corpo.

Bella chegou a fazer uma publicação aprofundando o assunto. “Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado. Poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto”, revelou.

A atriz seguiu: “Alguns achavam exagero ou só que eu tava cansada de tanto trabalho, mas a verdade é que foi horrível, eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, tava apática, famoso: xoxa, capenga e manca! Eu só estou falando isso aqui agora porque isso passou, eu tirei forças do fundo do meu útero, do fundo da minha alma, de onde eu achava que nem conseguiria mais tirar e não desisti”.

Bella Campos pontuou que não desistiu dela. “Não desisti dos meus sonhos, não desisti da minha felicidade e hoje eu estou vivendo a minha vida do jeitinho que eu sempre quis, do jeito que é melhor para mim”, comentou ela em suas redes sociais, há um ano.

Na oportunidade, ela falou sobre a pressão que sofre por ser uma pessoa pública. “Algumas coisas bobas da vida de qualquer mulher adulta, solteira e independente acabam virando notícia e ganhando muitos palpites, mas quer saber de uma coisa?”, escreveu.

“Quando eu estava na merda, ninguém nem sequer sabia, agora que eu estou feliz pra caralho eu vou viver a minha vida como eu bem entender, pagar minhas contas, cuidar da minha família, fazer muito bem o meu trabalho e usufruir de todas as minhas conquistas”, completou.

Cauã segue em ‘Vale Tudo’?

Diante das polêmicas envolvendo Cauã na Globo, a alta cúpula da emissora se reuniu na semana passada para avaliar o caso e decidir se mantinha o galã no elenco, de acordo com o Notícias da TV.

A reunião de emergência resultou na decisão de manter Cauã na novela, já que ele interpreta César, personagem essencial na trama da novela, pelo menos por enquanto.

Além disso, no encontro, também foi avaliado que a briga tomou uma proporção muito maior fora do estúdio e que a situação não é tão tensa quanto está sendo veiculado pela mídia. A produção da novela assegurou que os trabalhos seguem normalmente.

Ainda conforme o site, também foi ventilada a possibilidade de algo mais grave acontecer entre os atores nas próximas semanas, devido às pressões externas ao set. Caso a situação se agrave de maneira considerada irreversível, a direção deve intervir, e a possibilidade de eliminar César da história se torna real. No entanto, por enquanto, retirar o personagem é uma escolha vista como remota.

O diretor artístico Paulo Silvestrini vai dirigir pessoalmente as cenas que Bella Campos e Cauã rodarão ao longo desta semana por causa do clima tenso entre eles.

Cauã Reymond x Humberto Carrão

Cauã Reymond e Humberto Carrão | Foto: Divulgação

Após viralizar a briga do ator com Bella Campos, jogaram luz sobre mais uma confusão do famoso, dessa vez com Humberto Carrão, que interpreta Afonso na novela. A situação entre os dois teria quase chegado às vias de fato. Uma pessoa da produção teria confirmado a situação ao colunista Valmir Moratelli, da Veja.

Segundo ele, o bate boca teria sido motivado por Carrão ser carinhoso com as pessoas que o rodeiam e gostar de contato físico enquanto conversa. Cauã, no entanto, teria perdido a paciência e reclamado: “Não toca em mim”.

Cauã teria sido extremamente grosseiro com o colega de profissão em outra oportunidade e afirmado que iria agredi-lo caso o contato se repetisse.

Ex de Cauã se manifesta

Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, falou pela primeira vez sobre as polêmicas que estão vindo à tona sobre o ator. A modelo fez uma publicação nos stories do Instagram falando sobre o assunto, mas sem citar o nome do ator.

“Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo.. está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu Goldfarb.

Mariana frequentemente faz desabafos sobre um antigo relacionamento tóxico nas redes sociais e internautas sempre atribuem as críticas a Cauã.