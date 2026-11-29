Dona Flor, Tieta, Pedro Bala e vários outros personagens icônicos da literatura brasileira ganharam o mundo pelas mãos de Jorge Amado, mas foi entre as paredes da casa número 33, na Rua Alagoinhas, no Rio Vermelho, que o escritor ancorou sua própria história e de Zélia Gattai, sua esposa.

Transformado em memorial, a Casa do Rio Vermelho está aberta para visitação e é uma ótima pedida de passeio para quem deseja sentir de perto a energia que inspirou décadas de história do escritor. A seguir, confira um guia completo para planejar sua visita ao local nos melhores dias e horários.

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Quais são os melhores dias e horários para visitar a Casa do Rio Vermelho?

A Casa do Rio Vermelho funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. Para aproveitar os ambientes com tranquilidade e até economizar, vale a pena planejar com antecedência o momento certo da visita.

1 de 5 Jardim da Casa do Rio Vermelho | Foto: Raphael Muller Ag A Tarde

2 de 5 Sala interna da Casa do Rio Vermelho | Foto: Olga Leiria Ag A Tarde

3 de 5 Casa do Rio Vermelho | Foto: Denisse Salazar AG A TARDE

4 de 5 Objetos da Casa do Rio Vermelho | Foto: Olga Leiria Ag A Tarde

5 de 5 Acervo da Casa do Rio Vermelho | Foto: Olga Leiria Ag A Tarde

Para quem deseja economizar, uma dica é ir até o memorial dia de quarta-feira, quando o acesso é gratuito para todos os visitantes. Porém, é preciso se preparar para enfrentar um movimento maior de visitantes, incluindo a possibilidade de excursões de escolas e universidades.

Se você busca uma visita mais silenciosa e contemplativa, a dica é chegar logo no horário de abertura. Além do fluxo de visitantes ser menor, a luz natural da manhã vai deixar o jardim ainda mais bonito para fazer fotografias.

Para quem busca fugir do calor, por boa parte do percurso da visita ser em áreas abertas, o meio da tarde oferece temperaturas mais agradáveis. Você só precisa ter o cuidado ao horário limite de entrada na Casa do Rio Vermelho, que é 16h.

O que vou encontrar na Casa do Rio Vermelho?

Para os admiradores do trabalho de Jorge Amado, o lugar é mágico e os 17 cantos da casa são uma oportunidade de conhecer a história de vários pedacinhos da Bahia.

O jardim da casa

Logo na entrada, o visitante é recebido pelo jardim projetado pelo casal, repleto de plantas tropicais e esculturas, como a de Exu – orixá guardião do candomblé, que representa um elo entre o mundo espiritual e o material. É aos pés de uma frondosa mangueira que estão depositadas as cinzas de Jorge Amado e Zélia Gattai, em um espaço cercado por sapos de cerâmica, coleção emblemática do escritor.

Salas temáticas e projeções

No interior da casa, os cômodos originais foram transformados em ambientes expositivos. É possível ver o quarto do casal, o escritório com as máquinas de escrever onde nasceram grandes romances, prêmios internacionais e roupas originais.

Em salas temáticas, vídeos projetados nas paredes trazem depoimentos emocionantes de amigos íntimos como Dorival Caymmi, Carybé, Tom Jobim e Caetano Veloso.

Os visitantes conseguem ver, ouvir, tocar e sentir um pouco da vida dos escritores através dos móveis intactos, das lembranças de viagens que o casal guardou, das roupas, dos objetos de uso pessoal, das fotografias penduradas, da vasta biblioteca e dos materiais audiovisuais que cercam o espaço.

A cozinha de Jorge e Zélia

Um dos espaços mais simbólicos da casa guarda receitas manuscritas, panelas e referências diretas à relação de Jorge e Zélia com a gastronomia baiana, que evoca o universo de personagens como Dona Flor e Gabriela.

No ambiente, os visitantes podem acompanhar um vídeo com a quituteira Dadá ensinando o passo a passo das delícias da gastronomia local.

O que fazer depois da visita à Casa do Rio Vermelho?

Após visitar o memorial, você pode aproveitar para esticar a programação por outros locais do bairro do Rio Vermelho.

A menos de dez minutos de caminhada da Rua Alagoinhas, o visitante chega à praia e ao Largo de Santana, onde ficam os famosos tabuleiros de acarajé do bairro. Os arredores também concentram alguns dos restaurantes mais tradicionais da cidade, com opções variadas nos cardápios.

Serviço da Casa do Rio Vermelho