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BYD se prepara para vender robôs humanoides em concessionárias

O foco é usar as máquinas autônomas na venda e suporte aos equipamentos

Carla Melo
Por
O foco é usar as máquinas autônomas na venda e suporte aos equipamentos
O foco é usar as máquinas autônomas na venda e suporte aos equipamentos - Foto: Bmw/Divulgação

A BYD se prepara para lançar uma nova tecnologia, mas dessa vez, longe de ser em quadro rodas. Agora, a gigante chinesa desponta na venda de robô humanoide. A informação foi divulgada pela vice-presidente executiva da fabricante, Li Ke, em uma conferência realizada na China.

De acordo com a executiva da empresa chinesa, o foco é usar as máquinas autônomas na venda e suporte aos equipamentos. Além disso, ela explica que muitas das tecnologias usadas nos veículos da marca, como baterias, motores elétricos, sensores e sistemas de inteligência artificial, também podem ser utilizadas para desenvolver os robôs humanoides.

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A empresa ainda não confirma uma previsão para o lançamento comercial dos produtos, porém, já avalia como será a distribuição deles. A possibilidade com maior apelo é aproveitar a estrutura da empresa pelo globo, principalmente as concessionárias da marca, para transformá-las em pontos de vendas, locais de demonstração e serviço pós-venda.

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Para a fabricante chinesa, os robôs humanoides são uma nova oportunidade de negócios. Outras empresas como Tesla, Hyundai e XPeng já investem em projetos semelhantes para uso em comércio, indústria e residências. Todos eles ainda planejam os produtos para os próximos anos.

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