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A Jeep anunciou o lançamento do Jeep Avenger Série Especial Marvel no mercado brasileiro. Limitada a apenas 400 unidades e comercializada exclusivamente na cor vermelha com teto pintado em preto, a novidade chega às concessionárias pelo preço sugerido de R$ 157.990.

A edição celebra a parceria entre a montadora e a Marvel Studios às vésperas da estreia do filme “Vingadores: Doutor Destino”, marcada para 16 de dezembro nos cinemas brasileiros. Os pedidos nas concessionárias de todo o país abrem no dia 1º de dezembro, com as primeiras entregas previstas para o dia 16 do mesmo mês.

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Visual exclusivo e referências aos heróis da Marvel

Por fora, o SUV compacto aposta em elementos visuais inéditos que reúnem símbolos de quatro núcleos do universo cinematográfico — Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men e Pantera Negra. Entre os destaques externos estão:

Adesivo exclusivo no capô e emblema lateral em alto-relevo com os ícones das equipes;

Letra “A” de Avengers aplicada na coluna C;

Rodas de liga leve escurecidas de 18 polegadas com detalhe central exclusivo;

Detalhes em vermelho no para-choque e lanternas escurecidas em LED.

Na cabine, o acabamento mantém a temática com bancos revestidos em vinil premium, costuras vermelhas, etiquetas oficiais e o bordado “A” nos encostos. O painel cinza exibe a inscrição “Jeep e Marvel”, enquanto os tapetes replicam os símbolos dos heróis. Como easter egg para os fãs, as portas com revestimento macio ao toque (soft touch) trazem a frase “Heroes Assemble” bordada.

Motorização híbrida leve e pacote tecnológico

Sob o capô, a série especial utiliza o conjunto mecânico híbrido leve (MHEV de 12V) aliado ao motor turbo T200 e câmbio automático de sete marchas, além do seletor de terrenos Selec-Terrain.

Na lista de equipamentos de série, o modelo reúne os principais recursos disponíveis na gama do Avenger:

Conectividade e inteligência artificial: Central multimídia de 10 polegadas (com Apple CarPlay e Android Auto sem fio), painel digital de 10,25 polegadas, carregador por indução e ChatGPT embarcado;

Central multimídia de 10 polegadas (com Apple CarPlay e Android Auto sem fio), painel digital de 10,25 polegadas, carregador por indução e ChatGPT embarcado; Segurança e condução (ADAS Nível 2): Frenagem autônoma de emergência (com radar e câmera), piloto automático adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa, monitoramento de pontos cegos, reconhecimento de placas e seis airbags;

Frenagem autônoma de emergência (com radar e câmera), piloto automático adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa, monitoramento de pontos cegos, reconhecimento de placas e seis airbags; Conforto e conveniência: Teto solar, faróis em LED Matrix, câmera 360°, retrovisor interno eletrocrômico sem moldura (frameless), iluminação ambiente com oito opções de cores, chave presencial e freio de estacionamento elétrico.