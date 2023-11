Enem 2ª dia: portões são fechados sem atrasados | A TARDE

O Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, uma das escolas que realiza as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Salvador, fechou os portões sem a presença de atrasados neste domingo, 12, segundo dia de prova do exame.

Localizada no imbuí, a unidade escolar teve movimento intenso de alunos e contou com entrega de kits de incento para a prova. Assim como em todos os colégios do Brasil, os portões foram abertos às 12h e fechados às 13h.

Neste domingo, mais de 300 mil baianos realizam a 2ª etapa do exame e 69.521 só em Salvador. Em todo o estado, são 857 locais de prova e 11.010 salas de aplicação.