VLT leva 16 mil pessoas e tem tarifa zero durante feriado de Finados

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

​Um total de 16.096 passageiros utilizou gratuitamente o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) durante a operação especial montada para o feriado prolongado no Subúrbio Ferroviário.

A ação atendeu moradores e usuários da região entre a última sexta-feira, 30, e a segunda-feira. 2, oferecendo uma alternativa rápida e sem custos de mobilidade urbana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Percurso total

​O percurso em atividade compreende 10,7 quilômetros de extensão, interligando o terminal de São Joaquim à estação Ara Ketu.

Ao longo do trajeto, o sistema atende 13 pontos de embarque e desembarque, incluindo a tradicional Estação Calçada e outras 11 paradas intermediárias que conectam os principais bairros da península.

​A liberação da catraca durante os quatro dias teve como principal objetivo facilitar o deslocamento da população no período de folga, ampliando o acesso a serviços, áreas de lazer e residências atendidas pelo modal.