Davi pede desculpas para Nizam após briga: 'Me perdoe de coração' | A TARDE

Na madrugada desta terça-feira, 16, Davi relembrou a briga que teve com Nizam após a formação do último paredão, em que acabou indicado. O baiano pediu desculpas ao paulista após entender que não foi ele o único responsável por colocá-lo na berlinda.

"Eu falei que tinha que desabafar e dizer o que estava sentindo", diz Davi. "Você entendeu que você botou da maneira errada?", questiona Nizam.

Nizam explicou que Davi foi escolhido entre os seis brothers que votaram em conjunto no Confessionário, porque todos eles falaram o nome do motorista de aplicativo como opção. Na conversa, o baiano explicou que não tinha entendido dessa forma, e sim, que Nizam teria sido responsável por sugerir o seu nome.

"Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo. Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um mal entendimento", diz Davi.

"Estou no Paredão amanhã. Posso sair? Posso, mas estou aqui agora olhando no seu olho, porque sou verdadeiro e sou homem", continuou.

Davi disputa o terceiro paredão do BBB com Lucas Pizane e Beatriz. O eliminado será anunciado nesta terça.