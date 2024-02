Internautas resgatam vídeo de MC Bin Laden usando o termo 'calabreso' | A TARDE

Mais uma confusão agitou a casa do BBB 24, desta vez envolvendo MC Bin Laden e Davi durante a festa na sala. A discussão teve início após um confronto entre o baiano e Lucas Henrique, onde o motorista de aplicativo chamou o professor de capoeira de "calabreso".

O uso do termo gerou perplexidade entre os participantes, levando a uma disputa para determinar se a fala do brother foi gordofóbica ou não. Mas a controvérsia não ficou restrita aos muros da casa mais vigiada do Brasil, alcançando também as redes sociais, onde os internautas debateram quanto ao significado de "calabreso".

Bin Laden alegou que Davi utilizou a expressão "calabreso" em referência a Lucas por conta de seu peso, provocando indignação entre diversos participantes que acusaram Davi de gordofobia.

No entanto, a origem da expressão remonta a Toninho Tornado, um conhecido ator e humorista, que a popularizou em pegadinhas televisivas ao trocar o gênero das palavras, como "calabreso", para brincar com as pessoas. Lucas tentou explicar que a expressão era proveniente da internet, mas Bin Laden insistiu em sua interpretação de que era um xingamento relacionado ao peso de Lucas.

“Está xingando ele [Lucas] porque ele é gordo. Eu recebo apelido de ‘calabreso’ porque sou gordo, vou logo jogar a real”.

Apesar da alegação de Bin Laden, internautas encontraram um vídeo antigo do funkeiro usando o termo de forma desconstruída, o que mostra que ele conhecia o contexto humorístico da expressão. Além disso, Bin Laden é seguidor de Toninho Tornado no Instagram.

