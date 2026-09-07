BRASIL
Crianças furtam carro e causam acidente de trânsito em SC
Investigação deve continuar pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Adolescente
Duas crianças, de 10 e 11 anos, e um adolescente, de 12 anos, furtaram um carro e provocaram um acidente de trânsito na noite deste domingo, 6, em Florianópolis.
Após o acidente, o veículo foi recuperado e, junto com as crianças e o adolescente, encaminhado à Central de Plantão Policial de Florianópolis.
Os menores foram abordados pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) depois de colidir no trânsito. A delegacia informou que os pais estiveram no local e buscaram os filhos e a investigação deve continuar pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei.
Segundo informações da PM ao g1, os jovens furatam o carro, um Omoda 5, que estava estacionado na Rua 14 de Maio, no bairro Capoeiras. A chave reserva foi deixada dentro do automóvel e os menores entraram no veículo, deram partida e fugiram.
Os jovens circularam por diversas ruas da região continental de Florianópolis até colidir com uma motocicleta estacionada na altura da Avenida Afonso Pena. Segundo a PM, ninguém ficou ferido.
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Após a batida, motoboys e outras pessoas que presenciaram a situação passaram a acompanhar o veículo e conseguiram fazer com que os menores parassem.
A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local.
Os policiais encontraram o carro no bairro Estreito, sem as placas, e realizaram a abordagem dos três envolvidos, que foram levados à Central de Plantão Policial.