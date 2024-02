Sobe para 4 o número de mortos por dengue este ano em SP | A TARDE

A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou no sábado, 27, 4ª morte por dengue no Estado neste ano. De acordo com o boletim epidemiológico da 3ª semana, as mortes foram registradas nos municípios de Pindamonhangaba, Bebedouro e Jacareí.

São Paulo já registrou ao todo 10.728 casos da doença no mês. No mesmo período de 2023, foram 3.299 infecções identificadas. Os dados são referentes de 1º a 21 de janeiro.

O Ministério da Saúde afirmou esta semana que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue do SUS (Sistema Único de Saúde) a partir de fevereiro. As cidades compõem 37 regiões de saúde consideradas endêmicas para a doença.

No último dia 25 de janeiro, o Governo do Distrito Federal declarou situação de emergência na saúde pública em meio a uma explosão de casos de dengue.