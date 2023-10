Vídeo: mulher sobe no capô de carro após flagrar marido com outra | A TARDE

Uma mulher subiu no capô de um carro na avenida Leste-Oeste, na região da Cambona, em Maceió, e deixou o trânsito congestionado na manhã desta segunda-feira, 23. Vídeos gravados mostram ela gritando para alguém descer do veículo. De acordo com testemunhas, a mulher teria flagrado o marido com outra mulher dentro do veículo.



Nas imagens a mulher está deitada sobre o capô do carro parado na via. Outros veículos se desviam dele para passar, mas logo um grande congestionamento se forma. Enquanto a confusão prossegue, outros motoristas buzinam para tentar liberar o trânsito. A situação chamou atenção de muita gente que passava pelo local e que parou para acompanhar o caso.



Como ela se recusava a descer do veículo, o motorista começa a acelerar vagarosamente com ela sobre o capô, até estacionar sobre a calçada.



Segundo testemunhas, a mulher que estava dentro do carro foi embora em outro veículo e a mulher filmada entrou no carro do companheiro e foi embora com ele.



Veja:

Reprodução | Redes Sociais