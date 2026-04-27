SOB NOVOS MARES
Brilliant Future: navio gigante reforça logística e abastecimento de etano na Bahia
A parada na Baía de Aratu torna-se mais uma porta de entrada para o abastecimento de matérias-primas petroquímicas na Bahia
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A presença do Brilliant Future no Porto de Aratu, em Candeias, é imponente. É de se imaginar que os mais de 40 metros de altura e os 188 metros de comprimento da nova embarcação para transporte de etano da Braskem em solos brasileiro e internacional sejam responsáveis pela navegação de mais de 18 mil toneladas da matéria-prima, que abastecerá o Polo Petroquímico de Camaçari.
A Brilliant Future chegou em solo baiano com etano do Texas, nos Estados Unidos, que são geralmente transportados ao México, Ásia, Europa e também no Brasil. Com cerca de 13 viagens internacionais, a parada na Baía de Aratu torna-se mais uma porta de entrada para o abastecimento de matérias-primas na Bahia, além de consolidar o estado como polo de investimento petroquímico e logístico.
A chegada da nova frota marítima também marca um estratégico passo da Braskem Trading & Shipping, unidade de negócios da empresa para a comercialização, logística e transporte marítimo internacional de produtos petroquímicos de etano e nafta.
A perspectiva é de aumento de competitividade e redução de custos de produção e transporte de matérias-primas no setor petroquímico global. As apostas surgem em momentos de instabilidade políticas e globais em meio ao fechamento do Estreito de Ormuz e os abalos econômicos envolvendo falta de insumos e fretes extremamente caros.
Atualmente, a empresa utiliza duas principais matérias-primas: a nafta, que praticamente dobrou de preço, e o etano que teve alta de de 15%, desde o início dos conflitos no Oriente Médio. Agora, com ampliação de alternativas marítimas, a expectativa é de que a volatilidade de custos diante das instabilidades no petróleo, sejam caminhos para oportunidades de investimento no setor.
Espera-se atingir uma economia superior a 30% nas operações, além de reduzir o consumo de combustível através de sistema flex e do leme Twist-Flow, que ajudam a diminuir para 40% as emissões de carbono.
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O Portal A TARDE mostrou que a guerra no Irã, juntamente com o fechamento do caminho marítimo de 20% do petróleo global, tem seguido efeito cascata tanto para a matéria-prima quanto para derivados do petróleo e que países têm usado de rotas alternativas mais longas para driblar os empecilhos do bloqueio naval. De acordo com Carlos Alfano, diretor industrial da Braskem na Bahia, esse é o momento de projetar ganhos.
“O mundo do negócio está fechando compra de matéria-prima e venda todos os dias, mas o cenário está muito mais nervoso diante dessa guerra. Você tem oportunidade de ganhos, oportunidades, de perdas e de riscos maiores. Agora [com a chegada da embarcação], momentaneamente, a gente vê um pouco mais de oportunidade”, disse o diretor.
Uma cidade petroquímica em alto mar
Não há distinção entre a planta da Brilliant Future e a estrutura de um complexo petroquímico. São imponentes 188 metros de comprimento, 29 de largura e 40 metros de altura, que facilmente oscilam com o escoamento da matéria-prima no Porto de Aratu.
Cada sala de controle de máquinas e de operações tecnológicas e direcionais da embarcação estão repletas de botões, olhos atentos e dedos ligeiros em um momento de descarregamento da matéria-prima.
Projetada com uso de tecnologias modernas para o transporte de gases liquefeitos, a embarcação tem a capacidade de transportar 19 mil toneladas de etano sob uma temperatura de 90 graus abaixo de zero.
A embarcação conta com três tanques de etano do tipo estrela-trilobado, um sistema semipressurizado que otimiza o uso do espaço interno, o que aumenta em quase 30% a capacidade do produto, considerando o mesmo comprimento do navio.
A Brilliant Future é um imponente abastecedor de plantas industriais utilizando tecnologia de bombeamento do produto do navio diretamente para o tanque na terminal, em sua forma líquida, que após alguns dias chega ao Polo Petroquímico de Camaçari.
Em questão de ao menos 20 dias, as 18 mil toneladas são totalmente utilizadas na unidade da Braskem.
Novos investimentos
Além do etano, usado para a produção de polietileno, a Braskem também desponta no uso de nafta de petróleo, também essencial na indústria de transformação para a fabricação de plásticos, borrachas e solventes.
O abastecimento de matérias-primas acontece por mercado interno através da:
- Acelen
- Petrobras
- Outros países com fontes energéticas
Essa importante chegada da nova frota marítima vem acompanhada de um cronograma intenso de abastecimento de etano e nafta para a empresa na Bahia. Após o desabastecimento da carga do gás liquefeito, em maio, uma embarcação da empresa deve retornar à Bahia com nafta.
De acordo com o Alfano, o setor petroquímico vem enfrentando ciclos de baixa, impactados pela falta de competitividade e as variações entre oferta e demanda. O objetivo da Braskem, segundo o diretor, é manter o ritmo de investimento alto através do novo modelo de negócio marítimo.
“Viemos mantendo um patamar de perto de R$ 700 milhões por ano de investimento. A gente teve um momento importante em 2023/2024, que foi a parada geral da nossa central de matérias primas 2, agora, é um ano em que a gente investe bastante em modernização”, explicou ele.
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