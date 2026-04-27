Brilliant Future: navio gigante reforça logística e abastecimento de etano na Bahia

A presença do Brilliant Future no Porto de Aratu, em Candeias, é imponente. É de se imaginar que os mais de 40 metros de altura e os 188 metros de comprimento da nova embarcação para transporte de etano da Braskem em solos brasileiro e internacional sejam responsáveis pela navegação de mais de 18 mil toneladas da matéria-prima, que abastecerá o Polo Petroquímico de Camaçari.

A Brilliant Future chegou em solo baiano com etano do Texas, nos Estados Unidos, que são geralmente transportados ao México, Ásia, Europa e também no Brasil. Com cerca de 13 viagens internacionais, a parada na Baía de Aratu torna-se mais uma porta de entrada para o abastecimento de matérias-primas na Bahia, além de consolidar o estado como polo de investimento petroquímico e logístico.

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A chegada da nova frota marítima também marca um estratégico passo da Braskem Trading & Shipping, unidade de negócios da empresa para a comercialização, logística e transporte marítimo internacional de produtos petroquímicos de etano e nafta.

A perspectiva é de aumento de competitividade e redução de custos de produção e transporte de matérias-primas no setor petroquímico global. As apostas surgem em momentos de instabilidade políticas e globais em meio ao fechamento do Estreito de Ormuz e os abalos econômicos envolvendo falta de insumos e fretes extremamente caros.

Atualmente, a empresa utiliza duas principais matérias-primas: a nafta, que praticamente dobrou de preço, e o etano que teve alta de de 15%, desde o início dos conflitos no Oriente Médio. Agora, com ampliação de alternativas marítimas, a expectativa é de que a volatilidade de custos diante das instabilidades no petróleo, sejam caminhos para oportunidades de investimento no setor.

Espera-se atingir uma economia superior a 30% nas operações, além de reduzir o consumo de combustível através de sistema flex e do leme Twist-Flow, que ajudam a diminuir para 40% as emissões de carbono.

O Portal A TARDE mostrou que a guerra no Irã, juntamente com o fechamento do caminho marítimo de 20% do petróleo global, tem seguido efeito cascata tanto para a matéria-prima quanto para derivados do petróleo e que países têm usado de rotas alternativas mais longas para driblar os empecilhos do bloqueio naval. De acordo com Carlos Alfano, diretor industrial da Braskem na Bahia, esse é o momento de projetar ganhos.

“O mundo do negócio está fechando compra de matéria-prima e venda todos os dias, mas o cenário está muito mais nervoso diante dessa guerra. Você tem oportunidade de ganhos, oportunidades, de perdas e de riscos maiores. Agora [com a chegada da embarcação], momentaneamente, a gente vê um pouco mais de oportunidade”, disse o diretor.

Uma cidade petroquímica em alto mar

Não há distinção entre a planta da Brilliant Future e a estrutura de um complexo petroquímico. São imponentes 188 metros de comprimento, 29 de largura e 40 metros de altura, que facilmente oscilam com o escoamento da matéria-prima no Porto de Aratu.

Cada sala de controle de máquinas e de operações tecnológicas e direcionais da embarcação estão repletas de botões, olhos atentos e dedos ligeiros em um momento de descarregamento da matéria-prima.

Painel de comando do Brilliant Future | Foto: Carla Melo | Ag. A TARDE

Projetada com uso de tecnologias modernas para o transporte de gases liquefeitos, a embarcação tem a capacidade de transportar 19 mil toneladas de etano sob uma temperatura de 90 graus abaixo de zero.

A embarcação conta com três tanques de etano do tipo estrela-trilobado, um sistema semipressurizado que otimiza o uso do espaço interno, o que aumenta em quase 30% a capacidade do produto, considerando o mesmo comprimento do navio.

A Brilliant Future é um imponente abastecedor de plantas industriais utilizando tecnologia de bombeamento do produto do navio diretamente para o tanque na terminal, em sua forma líquida, que após alguns dias chega ao Polo Petroquímico de Camaçari.

| Foto: Raimundo Sampaio e José Luiz Paes/Divulgação Braskem

Em questão de ao menos 20 dias, as 18 mil toneladas são totalmente utilizadas na unidade da Braskem.

Novos investimentos

Além do etano, usado para a produção de polietileno, a Braskem também desponta no uso de nafta de petróleo, também essencial na indústria de transformação para a fabricação de plásticos, borrachas e solventes.

O abastecimento de matérias-primas acontece por mercado interno através da:

Acelen

Petrobras

Outros países com fontes energéticas

Essa importante chegada da nova frota marítima vem acompanhada de um cronograma intenso de abastecimento de etano e nafta para a empresa na Bahia. Após o desabastecimento da carga do gás liquefeito, em maio, uma embarcação da empresa deve retornar à Bahia com nafta.

De acordo com o Alfano, o setor petroquímico vem enfrentando ciclos de baixa, impactados pela falta de competitividade e as variações entre oferta e demanda. O objetivo da Braskem, segundo o diretor, é manter o ritmo de investimento alto através do novo modelo de negócio marítimo.

“Viemos mantendo um patamar de perto de R$ 700 milhões por ano de investimento. A gente teve um momento importante em 2023/2024, que foi a parada geral da nossa central de matérias primas 2, agora, é um ano em que a gente investe bastante em modernização”, explicou ele.