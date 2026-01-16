Geraldo Júnior fica? O que se sabe sobre disputa pela vice de Jerônimo

ELEIÇÕES 2022 - 2º TURNO Movimentação e abertura dos portões no Colégio Estadual Luiz Vianna, em Brotas Na foto: Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo da Bahia e Geraldo Jrº, vice governador, durante votação no Colégio Estadual Luiz Vianna, em Brotas Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde Data: 30/10/2022 - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

O xadrez político em torno da formação da chapa majoritária do grupo governista vem movimentando os bastidores políticos. De um lado, há um imbróglio a ser destravado com o senador Angelo Coronel (PSD), que já anunciou a sua candidatura à reeleição; de outro, a dúvida sobre o segundo nome que levantará a bandeira da Bahia ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante o pleito.

O "cabo de guerra" eleitoral, por sua vez, deve ser decidido até março, como já sinalizou o próprio chefe do Executivo. Na manhã desta sexta-feira, 16, o secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, afirmou à imprensa que a decisão está nas mãos de um grande diálogo com os aliados.

“Isso não está na mesa agora. Essa resolução de quem será a vice, se continua Geraldo ou se a gente vai fazer uma mudança, vai depender das conversas com os partidos”, disse o titular da Serin ao ser questionado sobre a permanência do vice Geraldo Júnior (MDB) no espaço.

Loyola ainda complementou suas declarações, antes da cerimônia de entrega de 70 veículos da 1ª fase do MobSUAS, no Centro Histórico de Salvador, ressaltando a participação de todas as siglas na composição da chapa majoritária.

“Vou voltar a dizer: aqui todo mundo cresce. Nós vamos conversar com todos os partidos. Temos um arco de aliança com oito partidos políticos, e os partidos opinarão na chapa, para a gente montar uma chapa competitiva”, disse.

O Serin ainda fez questão de deixar claro que as decisões serão tomadas “na hora certa”. “Então, tudo isso será ouvido e será colocado à mesa na hora certa. Antes disso, qualquer coisa é especulação”, concluiu.

Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola | Foto: Divulgação | GOVBA

Aliança partidária: partidos que compõem o leque de apoio de Jerônimo

Além do PT, partido que acomoda o chefe do Executivo, os partidos que fazem parte do arco de aliança, são:

PSD , comandado pelo senador Otto Alencar;

, comandado pelo senador Otto Alencar; PSB, comandado pela deputada federal Lídice da Mata;

comandado pela deputada federal Lídice da Mata; Avante, comandado por Ronaldo Carletto;

comandado por Ronaldo Carletto; PCdoB, comandado por Geraldo Galindo;

comandado por Geraldo Galindo; PV, comandado por Ivanilson Gomes;

comandado por Ivanilson Gomes; Solidariedade, comandado pelo deputado;

comandado pelo deputado; MDB, comandado por Jayme Vieira Lima;

comandado por Jayme Vieira Lima; PRD, comandado pelo deputado estadual Marcinho Oliveira.

MDB aguarda imbróglio e quer reedição de dobradinha com Jerônimo

Como antecipado pelo Portal A TARDE, o MDB aguarda as discussões e a convocação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para iniciar as tratativas sobre a composição da chapa majoritária governista das eleições de outubro.

Um dos nomes consultados por A TARDE, importante membro da cúpula emedebista, defendeu que o MDB permaneça onde está: com a indicação da vaga de vice-governador do petista, como foi feito em 2022. No momento, a tendência é de que o nome indicado seja o de Geraldo Júnior, que já ocupa o cargo.

Encontro de Jerônimo e Diego Coronel aponta para definição na chapa

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 14, em seu gabinete com o deputado federal Diego Coronel (PSD). O encontro acontece após o parlamentar tomar a frente da negociação referente a montagem da chapa governista para as eleições de outubro.

A reunião aponta para um entendimento na formação da majoritária, após o senador Angelo Coronel (PSD) ameaçar sair da aliança depois de ter sido excluído da chapa.

“Estamos construindo esse ambiente para 2026. Acabei de receber Diego pra gente iniciar um processo dessa construção, de pacificação para que o grupo continue unido e forte. O Coronel vai liderar, mas um mediador bom é Diego, que sabe fazer isso muito bem”, disse Jerônimo em vídeo publicado nas redes sociais.