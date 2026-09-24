Lula e Flávio Bolsonaro miram interior baiano na reta final da campanha

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Apontados como os dois principais candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições de 4 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) voltaram suas atenções para o interior baiano na reta final de campanha.

Após a agenda de Flávio em Vitória da Conquista, na última semana, o petista escolheu Feira de Santana para encerrar sua campanha na Bahia, na sua oitava visita ao estado em 2026, na próxima terça-feira, 29.

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Os municípios, que estão entre os três maiores da Bahia, atrás apenas de Salvador, são vistos como estratégicos para os dois grupos políticos que polarizam no estado, o que repercute também no cenário nacional.

O que mostram as pesquisas nas cidades?

A última pesquisa AtlasIntel/A TARDE voltada para o cenário político local, mostra que o presidente Lula lidera nas regiões encabeçadas por Feira de Santana e Vitória Conquista.

Na mesorregião de Feira, composta por cerca de 18 municípios, Lula tem seu melhor desempenho na Bahia no primeiro turno, com 65.7%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 21.8% no mesmo bloco de cidades.

Já na mesorregião que engloba Vitória da Conquista, Barreiras e Guanambi, Lula lidera com 49.2%, enquanto Flávio chegou a 34.9% na região.

Os dois recortes são referentes ao primeiro turno da eleição presidencial na Bahia.

Prefeitos declaram apoio a Flávio Bolsonaro

Se Lula leva vantagem nas intenções de voto nos municípios, Flávio tem garantido os dois prefeitos ao lado seu lado: em Conquista, Sheila Lemos chegou a recepcionar o candidato durante a agenda na última semana.

Sua presença no aeroporto da cidade, no entanto, gerou atritos com bolsonaristas locais, que acusaram a prefeita de oportunismo eleitoral. Sheila também recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro em Conquista, quando o político ainda ocupava o Palácio do Planalto.

Foto: Charles Vieira | Flávio Bolsonaro

Prefeito de Feira de Santana pela quinta vez, José Ronaldo (União Brasil) também declarou voto em Flávio Bolsonaro, mas adotou uma postura que vai na contramão da gestora conquistense.

Zé Ronaldo tem voltado suas atenções para a eleição estadual, deixando o debate nacional em segundo plano até o momento.

Visita de Lula a Feira de Santana é gesto ao interior

Em conversas recentes com o portal A TARDE, fontes ligadas ao núcleo da campanha do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no interior do estado afirmam que a ida de Lula a Feira de Santana é um gesto aos prefeitos e municípios mais afastados dos grandes centros.

O interior baiano também é marcado pela hegemonia de Lula no século XXI. Em 2022, por exemplo, o candidato petista venceu em 415 das 417 cidades baianas.

A ida de Lula a Feira passou a ser especulada na última semana nos bastidores, criando um impasse sobre qual seria a agenda ideal para a campanha no estado.

O presidente já esteve em Salvador no período eleitoral, em agosto, quando fez uma carreata pelas ruas do bairro da Liberdade.

O mesmo roteiro chegou a ser cogitado para o ato do dia 29 de setembro, mas o clamor de lideranças do interior, aliado ao desejo de Jerônimo, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), candidatos do bloco ao governo e ao Senado, falou mais alto.

Agenda de Lula na Bahia impulsiona campanha petista

Nomes consultados pelo portal A TARDE afirmam que a agenda de Lula na Bahia tem como principal objetivo “fechar a fatura” no dia 4 de outubro.

Tendo na Bahia o trunfo para a eleição presidencial, a campanha do presidente entende que uma possível vitória no primeiro turno, como ainda sonham alguns setores próximos ao candidato, depende do estado e do desempenho de Lula em solo baiano.