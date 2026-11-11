Brigando para fugir do rebaixamento, clube demite diretor e mira peça-chave do Vitória

O Remo iniciou uma reformulação no departamento de futebol após a eleição de Glauber Gonçalves para a presidência do clube. O executivo Luís Vagner Vivian acertou sua saída nesta quarta-feira, 11, e comunicou a decisão ao elenco antes do treinamento. Outros dois profissionais também deixam o departamento, enquanto Sérgio Papellin, atualmente no Vitória, aparece como principal cotado para assumir a função.

Além do executivo, deixam o clube o gerente de futebol Diego Ziegg e João Neto, que chegaram ao clube junto com o dirigente para integrar a estrutura do futebol azulino.

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As mudanças fazem parte do processo de reorganização planejado pela nova gestão, eleita no último domingo, 8. A expectativa é definir os responsáveis pelo departamento e iniciar o planejamento da equipe para a temporada de 2027. A saída de Vivian foi informada pelo jornal O Liberal.

Sérgio Papellin pode retornar ao Remo

O nome mais cotado para assumir o departamento de futebol é o de Sérgio Papellin, que atualmente ocupa o cargo de executivo no Vitória. O dirigente já confirmou que recebeu contato de Glauber Gonçalves, mas afirmou que mantém o foco no clube baiano até o encerramento da temporada.

Em entrevista no Barradão, após a derrota rubro-negra por 3 a 0 para o Fluminense, no dia 6 de novembro, Papellin comentou a sondagem do clube paraense.

"O candidato a presidente do Remo, que é vice atualmente, desde o jogo do Remo contra o Bahia me procurou. Disse para ele que não queria saber de conversa sobre mudança. Meu foco é o Vitória. A gente pode conversar no final do ano", declarou.

Apesar da manifestação do dirigente, o jornalista Abner Luiz, afirmou que Papellin já estaria prestando consultoria ao Remo nos bastidores.

Segundo o repórter, o executivo mantém contato com o profissional contratado pela nova gestão e participa de conversas sobre a montagem do elenco para 2027, incluindo avaliações de jogadores que podem permanecer ou chegar ao clube.

Abner também ressaltou que não existe contrato assinado nem remuneração pelo trabalho de consultoria. Até o momento, não há confirmação oficial de que Papellin tenha acertado sua saída do Vitória.

Sérgio Papellin - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Passagem de Papellin pelo Remo



Sérgio Papellin já teve duas passagens pelo clube paraense, entre 2007 e 2008 e, posteriormente, de 2023 a 2025. Na experiência mais recente, participou da montagem do elenco que conquistou o acesso à Série B, em 2024, e do planejamento que levou o Remo de volta à elite nacional na temporada seguinte.

O dirigente chegou ao Vitória em janeiro de 2026, após trabalhos no Fortaleza, e foi responsável por participar da montagem do elenco rubro-negro para a temporada. Entre os resultados do período está a conquista da Copa do Nordeste sobre o próprio Fortaleza.

Saída de Vivian encerra passagem iniciada em janeiro



Luís Vagner Vivian chegou ao Remo em janeiro deste ano, após deixar o Grêmio, para substituir Marcos Braz na função de executivo de futebol.

Durante sua passagem, participou da reformulação do elenco para a disputa da Série A. Em avaliação sobre o trabalho realizado, reconheceu dificuldades no planejamento inicial e afirmou que as mudanças feitas com a competição em andamento provocaram prejuízos financeiros.

Na ocasião, o executivo utilizou a expressão "trocar a roda do carro com o carro andando" para explicar a necessidade de modificar o elenco durante o campeonato. Ele também destacou que os gastos com rescisões contratuais e saídas de jogadores comprometeram recursos que poderiam ter sido destinados a novas contratações.

Com a saída dos três profissionais, a nova gestão do Remo terá a missão de reorganizar o departamento de futebol e estruturar o planejamento para 2027.