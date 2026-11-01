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O atacante Willian José despertou o interesse de gigantes da Série A, entre eles Grêmio, Corinthians, São Paulo e Fluminense, segundo informação do jornalista João Van Boysen. O jogador está fora dos planos do Esporte Clube Bahia para a reta final de 2026, de acordo com informações divulgadas pelo GE.

A situação do atleta se agravou após ele compartilhar um vídeo com críticas ao Nordeste nas redes sociais após a reeleição de Lula (PT) para a presidência da República. A publicação provocou repercussão negativa entre torcedores e foi repudiada pela diretoria tricolor.

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Apesar da polêmica, a saída do atacante já estava nos planos do clube antes do episódio, visto que seu contrato termina em dezembro de 2026, e a decisão de não dar continuidade ao vínculo em 2027 havia sido tomada anteriormente, conforme apuração do GE.

Pouco espaço no Bahia

Antes mesmo da polêmica, Willian José já havia perdido a titularidade para o argentino Alejo Véliz, que chegou ao clube no segundo semestre deste ano

A última atuação do centroavante de 35 anos aconteceu em 11 de outubro, no triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Mirassol, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos confrontos seguintes, contra Flamengo e Santos, o jogador permaneceu no banco de reservas. Depois disso, ficou fora das listas para os jogos contra São Paulo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba.