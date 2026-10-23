BRASILEIRÃO 2026
Com capacidade reduzida, Vila Belmiro estará lotada para Santos x Bahia
Estádio passa por obras de modernização, mas terá lotação máxima para o confronto
O Esporte Clube Bahia visita o Santos neste sábado, 24, às 21h, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), que terá capacidade reduzida, mas contará com lotação máxima.
Obras de modernização reduzem capacidade da Vila Belmiro
A redução da capacidade do tradicional estádio se deve às obras de modernização e ampliação do equipamento esportivo, que interditarão parte das cadeiras laterais. O setor está entre os espaços que passam por ampliação, com o objetivo de aproximar o público do campo.
Já a arquibancada Cosmo Damião, localizada atrás de um dos gols e destinada às torcidas organizadas, terá sua capacidade total mantida, apesar das obras.
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Torcida do Santos esgota ingressos em menos de três horas
Mesmo com as limitações, a torcida santista garantiu presença em peso e ocupará todos os espaços disponíveis na Vila Belmiro. Os ingressos para o confronto contra o Bahia se esgotaram em menos de três horas.
A comercialização começou às 20h da última quarta-feira, 21, e, pouco antes das 23h, o Santos informou que todas as entradas haviam sido reservadas.
Bahia e Santos fazem confronto direto por vaga na Libertadores de 2027
O Bahia ocupa atualmente a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, enquanto o Santos aparece logo atrás, na oitava colocação, com 45 pontos.
Apesar da diferença de quatro pontos entre as equipes, uma derrota tricolor reduziria a vantagem para apenas um ponto, deixando o Peixe ainda mais próximo do Esquadrão e acirrando a disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.