Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Com capacidade reduzida, Vila Belmiro estará lotada para Santos x Bahia

Estádio passa por obras de modernização, mas terá lotação máxima para o confronto

Téo Mazzoni
Por
Mesmo com parte das cadeiras interditadas para obras, torcida santista esgotou os ingressos em menos de três horas
Mesmo com parte das cadeiras interditadas para obras, torcida santista esgotou os ingressos em menos de três horas - Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC

O Esporte Clube Bahia visita o Santos neste sábado, 24, às 21h, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), que terá capacidade reduzida, mas contará com lotação máxima.

Obras de modernização reduzem capacidade da Vila Belmiro

A redução da capacidade do tradicional estádio se deve às obras de modernização e ampliação do equipamento esportivo, que interditarão parte das cadeiras laterais. O setor está entre os espaços que passam por ampliação, com o objetivo de aproximar o público do campo.

Já a arquibancada Cosmo Damião, localizada atrás de um dos gols e destinada às torcidas organizadas, terá sua capacidade total mantida, apesar das obras.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DECISÃO!

Bahia enfrenta o Flamengo por vaga na final da Copa do Brasil Feminina
Bahia enfrenta o Flamengo por vaga na final da Copa do Brasil Feminina imagem

BRASILEIRÃO 2026

Ceni prepara mudança no Bahia após derrota para o Flamengo
Ceni prepara mudança no Bahia após derrota para o Flamengo imagem

BRASILEIRÃO 2026

Adversário do Bahia, Santos tem seis desfalques para duelo decisivo
Adversário do Bahia, Santos tem seis desfalques para duelo decisivo imagem

Torcida do Santos esgota ingressos em menos de três horas

Mesmo com as limitações, a torcida santista garantiu presença em peso e ocupará todos os espaços disponíveis na Vila Belmiro. Os ingressos para o confronto contra o Bahia se esgotaram em menos de três horas.

A comercialização começou às 20h da última quarta-feira, 21, e, pouco antes das 23h, o Santos informou que todas as entradas haviam sido reservadas.

Bahia e Santos fazem confronto direto por vaga na Libertadores de 2027

O Bahia ocupa atualmente a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, enquanto o Santos aparece logo atrás, na oitava colocação, com 45 pontos.

Apesar da diferença de quatro pontos entre as equipes, uma derrota tricolor reduziria a vantagem para apenas um ponto, deixando o Peixe ainda mais próximo do Esquadrão e acirrando a disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia santos

Relacionadas

Mais lidas