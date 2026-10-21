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E.C.VITÓRIA

Com baixa minutagem recente, Renato Kayzer mira retorno aos titulares

Atacante pode substituir Renê no próximo jogo do Vitória

João Grassi
Por
Renato Kayzer marcou o gol da vitória sobre o Vasco
Renato Kayzer marcou o gol da vitória sobre o Vasco - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Contratado à época com o Brasileirão em andamento, Renato Kayzer logo se firmou como o principal atacante do Esporte Clube Vitória em 2025. Seus nove gols foram decisivos para a permanência na Série A e fizeram seu status no clube subir. Atualmente, já no fim de 2026, ele vive cenário diferente.

A ascensão do jovem Renê e o esquema tático fizeram com que Renato Kayzer perdesse parte do prestígio. Embora tenha sido importante em diversos momentos ao longo do ano, o atacante hoje é reserva na equipe comandada por Jair Ventura.

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Kayzer teve sua última chance como titular na derrota para o Vasco da Gama, há cerca de 50 dias, que marcou a eliminação do Leão na Copa do Brasil. De lá pra cá, não vem ganhando muita minutagem nos últimos jogos.

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Kayzer nos últimos jogos do Vitória*

  • Corinthians 1x1 Vitória - Não saiu do banco;
  • São Paulo 2x1 Vitória - Jogou 11 minutos;
  • Vitória 4x0 Chapecoense - Jogou 10 minutos;
  • Vitória 1x3 Cruzeiro - Jogou 7 minutos;
  • Mirassol 2x2 Vitória - Jogou 9 minutos;
  • Vitória 1x0 Grêmio - Jogou 1 minuto;
  • Vitória 0x2 Vasco - Titular e jogou 90 minutos.

*Não foram considerados acréscimos

Nova oportunidade, mas disputa está aberta

Primeira opção para o comando do ataque, Renê levou o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão na próxima partida do Vitória, contra o Athletico. Com isso, Kayzer pode ter uma nova oportunidade de começar jogando entre os titulares.

No empate por 1 a 1 com o Corinthians, na segunda-feira, 19, Jair Ventura optou por Fabri como centroavante nos minutos finais do duelo. Durante entrevista coletiva, o técnico rubro-negro deixou aberta a disputa para o substituto de Renê.

"Perdemos o Renê, atacante importante para a gente, mas temos opções. Se quiser força tem o Fabri, se quiser presença de área, tem o Alex [Bruno]. Temos o [Renato] Kayzer, que é um jogador muito importante para a gente", disse o treinador.

Renato Kayzer sendo marcado por Carlos Cuesta, do Vasco
Renato Kayzer sendo marcado por Carlos Cuesta, do Vasco - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x Athletico

Com Renato Kayzer cotado para o onze inicial, o Vitória recebe o Athletico às 16h30 do próximo sábado, 24, no Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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