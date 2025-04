Matheuzinho reforça o Vitória na estreia da Sul-Americana

Matheuzinho está relacionado para enfrentar o Universidad Católica nesta quarta-feira, 2 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 2, diante da Universidad Católica do Equador, no Barradão, às 21h30. Para a estreia internacional, o técnico Thiago Carpini terá um reforço de peso: Matheuzinho. O meia retorna ao time após um período afastado por problemas físicos e deve ser titular na partida.

A presença de Matheuzinho em campo é considerada essencial para a equipe. Em entrevista recente, após a derrota para o Juventude no último sábado, 29, Carpini destacou a dificuldade em substituir o jogador, ressaltando suas características únicas dentro de campo, especialmente na capacidade de quebrar linhas e criar jogadas.

"Hoje, jogamos fora de casa com Pepê, Rato e Mosquito, jogadores que têm sua capacidade, mas não possuem a mesma característica do Matheuzinho. Ele consegue quebrar linhas, driblar e fazer a equipe jogar", afirmou o treinador.

A última vez que Matheuzinho entrou em campo foi no Ba-Vi decisivo do Campeonato Baiano, no dia 23 de março, quando o Vitória perdeu o título para o Bahia. Na ocasião, o treinador rubro-negro admitiu, em coletiva após a partida, que o jogador não reunia condições físicas para jogar, mas que jogou porque "é o Matheuzinho".

Ele está machucado, mas se colocou à disposição para ajudar Thiago Carpini - treinador do Leão da Barra

Agora recuperado, Matheuzinho volta a ser opção para Carpini e é esperado no time titular contra os equatorianos. A tendência é que o Vitória entre em campo com Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Neris [Edu] e Hugo; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito e Janderson.