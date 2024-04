Demitido do São Paulo, Carpini teve passagem caótica pelo Bahia | A TARDE

O treinador Thiago Carpini foi desligado do comando técnico do São Paulo Futebol Clube na tarde desta quinta-feira, 18, após sequência de desempenho e resultados ruins à frente do tricolor paulista.

Contratado para a temporada 2024, o treinador teve um início promissor ao conquistar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no entanto, o rendimento da equipe caiu e o clube foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2024. Além disso, Carpini teve um fraco início de Brasileirão, perdendo as duas primeiras rodadas da competição.

Trabalhando como treinador de futebol desde 2019, Thiago Carpini foi jogador até 2017, quando pendurou as chuteiras e decidiu permanecer no esporte como comandante. Com uma carreira pouco consagrada, o ex-jogador teve passagem conturbada pelo Esporte Clube Bahia.

Defendendo as cores do Esquadrão nas temporadas de 2009 e 2010, Thiago Carpini disputou apenas nove partidas pelo Tricolor, uma vez que durante grande parte de sua passagem, o meia esteve presente no departamento médico.

Thiago Carpini em 2009, quando defendeu as cores do Bahia | Foto: Reprodução

Contratado na gestão de Paulo Carneiro, o ex-jogador fraturou o braço esquerdo durante uma sessão de treinamentos que preparavam a equipe para a disputa do Campeonato Baiano e alegou que não passou por tratamento adequado: “Doze dias após ser contratado, sofri uma queda no treino preparativo para o estadual e fraturei o braço esquerdo. Fui operado por Dr. Fábio Costa, médico do Bahia, que me informou que o tempo de recuperação era de 90 dias, mas 15 dias depois me forçaram a voltar aos treinamentos e após 50 dias já estava jogando, mesmo sem condições”.

Seis meses depois, por conta de uma infecção bacteriana que impediu sua recuperação, Thiago Carpini precisou fazer uma nova cirurgia. Dr. Fábio Costa, na época, disse desconhecer a orientação para que Carpini voltasse aos treinamentos e indicou um médico para realizar a segunda cirurgia.

“Se ele foi forçado a voltar aos gramados eu não sei. O médico responsável pela primeira operação sou eu. A segunda, inclusive, eu indiquei um especialista competente especializado. Eu sei que, depois da cirurgia que realizei, fiz questão de bancar também a recuperação dele, também a pedido de Paulo Carneiro”, contou.

Quem também afirmou desconhecer a acusação de Carpini foi Paulo Carneiro, que lembrou que já não estava mais no clube quando o ex-jogador realizou a segunda cirurgia. “Quando ele fez a segunda operação eu não estava mais lá. Ele seria dispensado, mas devido ao problema no braço, teve que ficar. Foi uma indicação que recebi no início da temporada, por Orlando da Hora, e contratamos. Algumas contratações deram certo e outras não”, disse.

Diante desta situação, Carpini acionou o Esporte Clube Bahia na justiça por danos morais e estéticos. Em 2012, o Tricolor foi derrotado judicialmente e condenado a pagar mais de R$ 200 mil ao ex-jogador.

Sucesso como treinador

Antes de chegar ao São Paulo, Thiago Carpini se destacou no comando do Água Santa, no Campeonato Paulista de 2023, no qual foi vice-campeão, perdendo a final para o Palmeiras. Na sequência, no mesmo ano, ele assumiu o Juventude durante a disputa da Série B. Na ocasião, a equipe estava na zona de rebaixamento, mas garantiu o acesso terminando na segunda colocação, atrás apenas do Vitória.