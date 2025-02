Champions: City vence Brugge e chega à repescagem; veja classificados

Savinho marcou o terceiro gol do Manchester City - Foto: Reprodução | @mancity

Sob novo formato, a primeira fase da Champions League terminou na tarde desta quarta-feira, 29. A etapa de pontos corridos da competição chegou ao fim com a liderança do Liverpool e gigantes do futebol europeu se classficando para a repescagem do torneio.

O Manchester City, que estava fora da zona de classificação antes do início da rodada, saiu atrás contra o Club Brugge, da Bélgica, virou para 3 a 1 e conquistou a classificação mesmo não dependendo somente dos seus esforços.

Além dos 'Blues', o Real Madrid também se classificou para a repescagem após vencer o Stade Brestois, da França, por 3 a 0, assim como o PSG, que goleou o Stuttgart, da Alemanhã, por 4 a 1.

O Bayern de Monique, Borussia Dortmunt, Milan, Benfica e Juventus foram outras grandes equipes que se classificaram para a repescagem. Ao todo, 16 clubes estarão na disputa desta etapa da próxima fase da Champions League e apenas oito chegarão à oitavas de final.

Confira todos os classificados da Champions League: