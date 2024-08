Thiago Carpini ganha opções para a partida contra o Cuiabá

Luan Santos esteve ausente das últimas três partidas do Vitória na Série A - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a importante vitória contra o Palmeiras, o elenco do Vitória gira a chave e foca as atenções no compromisso diante do Cuiabá, marcado para o próximo sábado, 3, às 16h, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini deverá ganhar opções para este confronto direto.



Leia mais:

Recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa, o volante Luan Santos aprimorou a parte física e está a disposição do técnico Thiago Carpini.

A novidade deve ser o atacante Carlos Eduardo. Recém-contratado junto ao Alanyaspor, da Turquia, ele já está regularizado e deve reunir condições físicas para ser opção no banco. Acometido de um cansaço muscular, o meia Jean Mota será avaliado pela comissão técnica.

Em compensação, a equipe terá três ausências por suspensão: o lateral-esquerdo Lucas Esteves e do técnico Thiago Carpini por acúmulo de cartões amarelos, além do volante José Breno, expulso no último jogo.

A equipe retorna as atividades na tarde desta terça-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura. O rubro-negro baiano segue como primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos somados.