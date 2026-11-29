Siga o A TARDE no Google

As primeiras pesquisas de boca de urna apontam o avanço da direita no governo da Espanha, nas eleições realizadas neste domingo, 29. Caso o cenário se confirme, o atual primeiro-ministro do país, o socialista Pedro Sánchez, deixará o poder após oito anos.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Interior, cerca de 68% dos eleitores espanhol compareceram nas urnas de todo o país, contrariando as expectativas de Pedro, que chegou a afirmar que poderia ter vantagem contra os opositores, caso 75% dos eleitores votassem.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Partido Popular, de centro-direita, aparece com vantagem inicial, mas com possibilidade de composição com o Vox, sigla de ultradireita, para obter governabilidade dentro do parlamento espanhol.

Pedro Sánchez apela para força de Lula

Durante sua campanha, Pedro Sánchez chegou a usar símbolos e estratégias utilizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais deste ano, que resultaram na sua vitória de virada contra Flávio Bolsonaro (PL).

Um dos pontos foi a mobilização emulando o formato coordenado pelo deputado federal mineiro André Janones (Rede), com canal de WhatsApp para fortalecer a campanha e pautar os eleitores.