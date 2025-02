Bruno Reis e Muniz abrem ano legislativo com promessas de 'melhorias'

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) ao lado do presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz (PSDB) - Foto: Antonio Queiroz | Câmara Municipal de Salvador

O plenário Cosme de Farias da Câmara Municipal de Salvador (CMS) ficou lotado na tarde desta segunda-feira, 3, durante a abertura da 20ª Legislatura, marcada pela leitura da mensagem do Executivo feita pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), como de praxe.

A sessão cheia foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), que, durante discurso, pregou respeito à diferença ideológica e falou sobre a finalidade do Legislativo.

“O intento desta Casa é a melhoria de vida dos trabalhadores, estudantes e população em geral. Para alcançarmos as metas, contamos com todos os vereadores da Câmara Municipal de Salvador, respeitando as divergências”, disse o tucano.

“Estaremos firmes, pois nada resiste ao trabalho e à coragem para votarmos as matérias que aqui chegam, sempre de modo negociado, e quando não for possível, respeitando sempre a diversidade partidária, com as 17 legendas que compõem a nossa Casa, mas que sempre convergem em pautas que melhoram a vida do povo de Salvador”, acrescentou.

Além dos 43 vereadores, outras autoridades públicas também estiveram na Casa acompanhando a comitiva do prefeito, como o secretário de governo, Cacá Leão, de saúde, Alexandre Reis, e de Desenvolvimento Econômico, Mila Paes.

Entre os projetos que devem chegar à CMS nesta legislatura está o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), alvo de críticas da bancada de oposição. O chefe do Legislativo, por sua vez, comprometeu-se nesta segunda a dialogar com a população em audiência pública sobre o tema.

O chefe do Legislativo também espera que a Câmara discuta outros temas prioritários neste ano, como a melhoria dos transportes públicos. A pauta, inclusive, é defendida pelo próprio tucano.

“Eu acho que é algo que nós, é, temos que fazer o mais rápido possível para que venha melhorar a vida da população. É um transporte caro e de má qualidade. Temos que transformar esse transporte em mais barato e de melhor qualidade e pode ter certeza, que se depender da Câmara Municipal de Salvador, iremos fazer isso", disse.

Muniz ainda mandou recado para os seus pares e afirmou ser “leal” aos compromissos firmados com os seus colegas, independentemente dos empecilhos.

“Aqui deixo público o meu compromisso de lealdade para os cumprimentos dos acordos políticos que estão presentes nas Casas Legislativas, e que aqui não será diferente. Jamais duvidem do que o presidente acordar, não importa os obstáculos, a nossa palavra será plenamente cumprida”, disse.

Executivo

Em seguida, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) discursou para os presentes e listou as principais ações que desenvolverá neste seu novo governo.

Entre as áreas citadas pelo gestor municipal estão o transporte público, educação, saúde e o desenvolvimento urbano e social.

Neste mandato, que iniciou no dia 1º de janeiro, o chefe do Executivo mencionou a inauguração do Centro Educacional Especializado em Autismo, no Curralinho.

Já na Saúde, Bruno pretende fazer o primeiro Centro Municipal de Exames e a primeira Ótica Pública, uma das suas promessas de campanha eleitoral.

Outra novidade citada por Reis leva em conta a criação de um Plano Municipal de Segurança, feito considerado inédito na capital baiana. Para além, o prefeito também citou a ronda escolar e a ronda-guardiã Maria da Penha, que já existem desde o seu primeiro mandato.

Segundo o gestor, o plano de segurança poderá "reforçar a parceria federal e a participação de Salvador no SUSP - o Sistema Único de Segurança Pública".

O prefeito disse que o trabalho em parceria com os vereadores é fundamental para alcançar mais conquistas.

"Salvador nos inspira e nos convoca a dar o máximo. Salvador é muito mais do que a cidade que representamos. É o coração que nos move, a força que nos une, a razão pela qual estamos aqui hoje. Vamos em frente, porque Salvador merece mais do que o melhor de nós - ela merece nossa alma, nossa entrega e nossa determinação”, discursou.