Elevador Lacerda pode virar gratuito após reforma; entenda

O Elevador Lacerda,um dos principais cartões-postais de Salvador, pode passar a ser gratuito, após as obras de requalificação do ascensor. Isso é o que propõe o vereador Maurício Trindade (PP) que apresentou um projeto de indicação ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) para tornar a possibilidade real.

O edil alega que o custo do modal usado para fazer a ligação entre a parte baixa e alta da cidade, repassado à população, hoje no valor de R$ 0,15, causam “filas para acesso a este transporte”. Outro ponto levantado pelo progressista leva em conta a quantidade de funcionário que trabalha no equipamento, que segundo ele, é “ínfimo”.

A proposta apresentada por Trindade ainda está em tramitação na Câmara Municipal e carece de análise das comissões temáticas da Casa.

A expectativa é que o documento passe a ser avaliado pelos colegiados nesta semana, após o retorno das atividades legislativas, que aconteceu nesta sexta-feira, 5. Os projetos de vereadores devem ser postos para apreciação em plenário no próximo dia 12, como ficou acertado na reunião do Colégio de Líderes.



Caso a proposição seja acatada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), após as eleições municipais, a medida pode começar a vigorar na capital baiana depois da reforma do equipamento, iniciada em dezembro. A previsão para a entrega completa da obra, que está sendo executada pela Flex Engenharia, é no mês de outubro.

Em abril deste ano, a gestão municipal fez o primeiro aditivo de 14% no contrato firmado com o empreendimento, no valor de R$ 916.424,59. Com o ajuste, a intervenção passou a custar R$ 7,53 milhões aos cofres públicos.