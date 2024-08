Em sessão cheia, Câmara aprova projetos de vereadores; confira

Tendência é que os encontros dos parlamentares em plenário - Foto: Valdemiro Lopes | CMS

Em sessão cheia, a Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou dez projetos de resolução, moções e requerimentos, de autoria dos próprios vereadores, durante sessão ordinária desta segunda-feira, 12.

Entre as propostas aprovadas na Casa Legislativa estão os títulos de cidadão soteropolitano dos CEOs do Bahia, Raul Aguirre, e do Grupo City, Ferran Soriano. Além deles, outras personalidades que tiveram o título de cidadão aprovado são os cantores Xande de Pilares e Seu Jorge. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também teve a honraria aprovada, devido a proposta do vereador Edvaldo Brito, do mesmo partido.

Como adiantado pelo Portal A TARDE, a tendência é que os encontros dos parlamentares em plenário aconteçam apenas nas segundas-feiras devido ao ano eleitoral.

Após a votação, os vereadoresabriram a sessão para a Tribuna Popular, que foi ocupada pela representante da Fundação Galdino Santana, Maria Schüller, e em seguida pelo presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo da Bahia (Amaba), Douglas Carvalho Oliveira.

Na ocasião, o presidente da Amaba expôs que a empresa por aplicativo 99 “não está cumprindo a Lei nº 9.488/2019”, que trata da manutenção de um escritório da empresa no município de Salvador. Ele informou que 66 mil motoristas trabalham com aplicativo na capital baiana e esses trabalhadores “precisam de mais atenção”.

Já Maria Schüller cobrou a correção, através de um projeto de lei, do endereço da Fundação Galdino Santana, que oferece assistência gratuita a pessoas em risco social. Segundo ela, o endereço que consta no bairro do Imbuí, vem prejudicando o trabalho social da entidade.

De acordo com Schüller, o endereço errado é Rua Alberto Fiuza, S/N, e o endereço correto é Rua Adhemar Pinheiro Lemos, S/N.