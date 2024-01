Foco no social, obras e investimentos garantem aprovação de Jerônimo | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fechou o seu primeiro ano de governo com a melhor gestão do Nordeste, segundo levantamento realizado pelo instituto Atlas/Intel, com 56% de aprovação, a terceira melhor entre os cinco maiores colégios eleitorais do Brasil.

Parte do sucesso do projeto administrativo se dá pela continuidade no modus operandi dos governos de Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), que também tiveram sucesso na avaliação das gestões, e que foram motrizes para a vitória de Jerônimo nas eleições de 2022, como também previsto pelo instituto em parceria com A TARDE.

Com entregas de obras iniciadas na gestão anterior, Jerônimo conseguiu manter o ritmo do seu antecessor, o agora ministro da Casa Civil Rui Costa e esteve presente em 150 municípios em 2023.

Somente de escolas de tempo integral, foram 36 entregues e muitas ainda aguardam inauguração ou se encontram em construção. O Mais Futuro, programa iniciado em 2017, recebeu em 2023 um investimento de R$ 43 milhões, contemplando 13 mil estudantes das universidades estaduais.

Na área de saúde, a ampliação da rede básica, com a reforma e inauguração de hospitais em diversos municípios, estão entre os pontos-chave do planejamento que já anunciou a entrega de mais três unidades somente na capital baiana ainda no primeiro semestre desse ano

Na área de habitação, a parceria tão celebrada por Jerônimo, desde a campanha, com o presidente Lula (PT) mostrou sua força logo no segundo mês de mandato, com a entrega de moradias em Santo Amaro, cidade escolhida para o relançamento nacional do programa Minha Casa, Minha Vida, vital nos dois primeiros mandatos do presidente. Ao todo, 1.547 unidades foram entregues em Salvador, Santo Amaro, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Santa Maria da Vitória.

Inclusão no PAC

O retorno de Lula à presidência da República, aliado à eleição de Jerônimo na Bahia, colocou o estado novamente no centro do mapa nacional. Além dos já citados programas, a presença do ex-governador Rui Costa no núcleo duro do governo como ministro da Casa Civil e da visita frequente de ministros para lançamentos de programas importantes, a inclusão no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) permitiu o avanço em diversas frentes.

Desde o Minha Casa Minha Vida, que contratou mais 13,31 mil moradias por meio de financiamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com promessa de mais outras 18,38 mil moradias a receber investimentos em 64 munícipios, até as obras de mobilidade e estrutura prometidas para os próximos anos.

A duplicação da BR-101 (da divisa com Sergipe a Feira de Santana), da BR-116 (Serrinha a Feira de Santana) e da BR-242 (Barreiras a Luis Eduardo Magalhães), fazem parte dos novos investimentos previstos, asim como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), a duplicação da Estrada do Derba – BRT Águas Claras até o Subúrbio, as barragens Catolé, Morrinhos, Baraúnas e Rio da Caixa e a adutora da Fé.

Na capital, Jerônimo autorizou o lançamento do edital de licitação para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador, retomando o projeto de modernização do transporte sobre trilhos no subúrbio de Salvador, e inaugurou mais uma estação do metrô, dessa vez em Águas Claras, com investimento de R$ 590 milhões.

Ressalta-se ainda a parceria para trazer a BYD para a Bahia, o que garante um investimento de R$ 3 bilhões para a construção de 3 fábricas no estado, e o cadastro do projeto de extensão do metrõ no Novo PAC para levar o modal da Lapa ao Campo Grande.

Bahia sem Fome

Além de garantir a continuidade de diversos projetos de seus antecessores, Jerônimo lançou um projeto, que contou com grande adesão das classes política e civil, para chamar de seu. O Bahia Sem Fome, que busca garantir o acesso a alimentos em qualidade e quantidade necessárias às pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável, bem como promove a segurança alimentar e nutricional, superou mil toneladas em alimentos arrecadados.

Os bons ventos atraídos pelo equilíbrio fiscal, marca dos governos petistas desde o primeiro mandato de Jaques Wagner, iniciado em 2007, também garantiram números positivos na economia, com saldo positivo de mais de 90 mil empregos em 2023. E 2024 promete ainda mais oportunidades. A chegada da montadora chinesa de carros elétricos, BYD, sinaliza a criação de 10 mil empregos em Camaçari e toda a região metropolitana.

Para o governador, a aprovação medida pelo instituto Atlas/Intel é resultado desse conjunto de realizações e projetos, como ele próprio postou em suas redes sociais.

“Concluímos um ano intenso de trabalho, percorrendo a Bahia e fortalecendo da educação à saúde, da segurança à cultura. O trabalho é constante, e a nossa gente vê todo esse esforço. Tenho muito orgulho do meu estado e um imenso respeito por cada baiana e baiano. Seguiremos juntos!”