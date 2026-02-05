Jorge Solla defende reajuste para assessores, mas barra supersalários

Parlamentar destacou que valorização dos quadros técnicos de qualquer um dos Três Poderes é necessária - Foto: Reprodução | Câmara dos Deputados

O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) manifestou-se de forma cautelosa sobre a recente medida confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, que abre espaço para o aumento de remunerações de assessores parlamentares – o que críticos têm chamado de "supersalários".

Em declaração ao Portal A TARDE, Solla afirmou "ser favorável à recuperação do poder de compra dos servidores", mas estabeleceu o teto constitucional como um limite intransponível.

O parlamentar destacou que a valorização dos quadros técnicos de qualquer um dos Três Poderes é necessária, especialmente após períodos de congelamento salarial. Entretanto, Solla marcou posição contra manobras que permitam que vencimentos ultrapassem o valor recebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atual baliza da administração pública.

Responsabilidade Fiscal

Para o deputado, a defesa do funcionalismo não pode se confundir com a criação de privilégios.

"É preciso ter recuperação salarial para os servidores, mas sou contra furar o teto constitucional", resumiu, reforçando que qualquer ajuste deve estar em conformidade com as regras fiscais vigentes.

A medida de Hugo Motta gera debate no Congresso Nacional por ocorrer em um momento de pressão por cortes de gastos no Executivo. Enquanto categorias do baixo funcionalismo pedem reajustes lineares, a reestruturação de cargos de confiança na cúpula do Legislativo é vista com lupa por órgãos de controle e pela sociedade civil.

Impacto político

A postura de Solla reflete a tentativa de equilibrar o apoio histórico de seu partido às causas dos servidores públicos com a necessidade de manter a austeridade e o respeito à Constituição, evitando o desgaste político de endossar vencimentos que fujam à regra geral do funcionalismo brasileiro.