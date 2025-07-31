Menu
POLÍTICA

'Pai' da Lei Magnitsky critica sanções contra Moraes; confira

Ministro do STF se tornou alvo da lei americana

Por Cássio Moreira

31/07/2025 - 17:06 h
Alexandrede Moraes, ministro do STF
Alexandrede Moraes, ministro do STF

Conhecido como 'pai' da Lei Magnitsky, o investidor britânico William Browder criticou as sanções do governo americano ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciadas na quarta-feira, 30.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, nesta quinta, 31, Browder, que liderou a campanha que culminou na criação da lei, que prevê punições financeiras por crimes de corrupção e violação dos direitos humanos, afirmou que Moraes não se enquadra em nenhum dos casos.

"Passei anos lutando pela aprovação da Lei Magnitsky para acabar com a impunidade contra violadores graves dos direitos humanos e cleptocratas. Pelo que sei, o juiz brasileiro Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias”, escreveu na publicação.

O que é a Lei Magnitsky?

A Lei Magnitsky entrou em vigor em dezembro de 2012, homenageando o advogado tributário Sergei Magnitsky. Além de Moraes, importantes nomes do cenário político russo já sofreram sanções com base na lei.

Sanções da União Europeia

O eurodeputado polonês Dominik Tarczynski anunciou nas redes sociais, na quarta, 30, que um grupo de parlamentares enviou um ofício para que a União Europeia adote sanções econômicas parecidas com as aplicadas pelos Estados Unidos.

Na carta, os deputados acusam Moraes de ultrapassar os limites da sua função como ministro do STF, atuando como "investigador, promotor e juiz" ao mesmo tempo.

“Em muitas situações, o juiz Moraes tem agido unilateralmente, com poderes que lhe permitem, na prática, atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo”, diz trecho da carta.

Moraes assiste jogo

No mesmo dia em que se tornou alvo das sanções econômicas dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes esteve na Neo Química Arena, onde assistiu Corinthians e Palmeiras, jogo válido pela Copa do Brasil. A partida terminou com a vitória de 1 a 0 para os dos donos da casa.

Durante o jogo, Moraes, que é corintiano, foi flagrado levantando o dedo do meio para um outro torcedor. O registro repercutiu nas redes sociais nas primeiras horas desta quinta-feira, 31.

