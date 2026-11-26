O Avante poderá integrar uma federação partidária com o Podemos, o PRD e o Solidariedade. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, a articulação entre as legendas avançou após uma reunião realizada em Brasília nesta quarta-feira, 25, em meio às movimentações provocadas pelo desempenho eleitoral do Avante, que não atingiu a cláusula de barreira nas eleições deste ano.

O entendimento ocorre um dia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspender a análise do pedido de ingresso do Avante na Federação Renovação Solidária, atualmente formada pelo PRD e pelo Solidariedade. O julgamento foi interrompido após um pedido de vista do ministro André Mendonça.

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A eventual composição das quatro legendas também poderá provocar uma reorganização das forças políticas na Bahia, onde o presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, e o deputado federal Pastor Sargento Isidório estão entre os nomes que devem migrar para o Podemos.

A formação da federação, contudo, ainda dependerá das deliberações partidárias e do registro junto à Justiça Eleitoral.

Federação teria 39 deputados federais e dois senadores

Caso seja concretizada, a união entre Podemos, Avante, PRD e Solidariedade reunirá 39 deputados federais e dois senadores a partir de fevereiro de 2027, considerando o resultado das eleições deste ano e a composição projetada para a próxima legislatura.

A federação teria a sexta maior representação na Câmara dos Deputados, ficando atrás do PL (121), da Federação Brasil da Esperança (88), da Federação União Progressista (87), do PSD (43) e do Republicanos (41), mas superando o MDB (36).

Confira a composição da eventual federação:

Podemos: 27 deputados federais e dois senadores;

Avante: cinco deputados federais, sendo três da Bahia;

PRD: cinco deputados federais;

Solidariedade: dois deputados federais.

Na Bahia, a representação da eventual federação seria composta inicialmente pelos três deputados federais eleitos pelo Avante neste ano:

Pastor Sargento Isidório — 248.147 votos;

Neto Carletto — 197.240 votos;

Elmo Vaz — 65.558 votos.

Isidório mira comando partidário na Bahia

O deputado federal Pastor Sargento Isidório é um dos interessados em assumir uma posição de comando na nova configuração partidária na Bahia. A definição, entretanto, passa por um entendimento com o atual presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, que também deve migrar para o Podemos.

Embora o parlamentar seja apontado como um dos interessados na presidência estadual da eventual federação, pessoas próximas a Isidório ressaltam que sua pretensão não está necessariamente condicionada ao comando do bloco, podendo envolver a direção estadual do próprio Podemos.

“Ele quer presidir uma legenda. Não necessariamente a federação, mas deseja organizar algo politicamente”, disse um interlocutor ao A TARDE.

Em entrevista à reportagem nesta quinta-feira, 26, Isidório afirmou que iniciou as movimentações para buscar uma nova legenda logo após a confirmação de que o Avante não havia atingido a cláusula de barreira.

“Assim que o Avante ficou fora da cláusula de barreira, sinalizei ao meu presidente estadual e federal que iria procurar uma legenda para organizar, para fazer mais política”, afirmou.

Malas prontas para o Podemos

Conforme revelado com exclusividade pelo portal A TARDE, Isidório pediu sua desfiliação do Avante junto à Justiça Eleitoral e mantém negociações avançadas para ingressar no Podemos.

A movimentação ganhou força após reunião com lideranças nacionais da sigla em Brasília nesta semana. Participaram do encontro a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP), e o vice-presidente da legenda, Pastor Everaldo. As conversas entre as partes ocorrem desde outubro.

No último dia 11 de novembro, o A TARDE revelou com exclusividade que um bloco de deputados estaduais e federais do Avante na Bahia articulava a saída do partido para se reorganizar no Podemos.

Na ocasião, a reportagem apurou que Ronaldo Carletto, os deputados federais Neto Carletto e Elmo Vaz, além de parlamentares estaduais eleitos pela legenda, integravam as conversas.

A formação de uma federação com o Podemos, PRD e Solidariedade abriria uma alternativa para a reorganização do grupo político, independentemente da efetivação das mudanças individuais de partido.

Cláusula de barreira

Nas eleições de 2026, para superar a cláusula de barreira, os partidos ou federações precisavam atingir pelo menos 2,5% dos votos válidos para deputado federal em todo o país, com um mínimo de 1,5% em pelo menos nove unidades da Federação, ou eleger 13 deputados federais distribuídos por, no mínimo, nove unidades da Federação.

O Avante elegeu cinco deputados federais, sendo três na Bahia, um em Minas Gerais e um em Pernambuco. Já a Federação Renovação Solidária conquistou sete cadeiras na Câmara.

Juntas, as três legendas somam 12 deputados federais eleitos, número inferior ao mínimo de 13 exigido pelo critério de representação parlamentar. A inclusão do Podemos, que elegeu 27 deputados, elevaria esse quantitativo para 39.