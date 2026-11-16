OPERAÇÃO EL PATRÓN
STJ nega recurso e mantém prisão preventiva de Binho Galinho
5ª turma da Corte negou recurso movido pela defesa do parlamentar. Ele está preso há mais de 1 ano
A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão preventiva do deputado estadual Binho Galinha (Avante) nesta segunda-feira, 16, após negar um recurso movido pela defesa do parlamentar. Ele está detido na Sala de Estado-Maior do Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, desde outubro de 2025, após ser alvo da Operação El Patrón.
A decisão do STJ ocorreu após o colegiado acompanhar o relator do caso, Joel Ilan Paciornik, o qual alegou que a prisão está fundamentada em elementos concretos que indicam a continuidade das atividades da suposta organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.
Na mesma sessão, a Corte analisou um recurso da esposa de Binho galinha, Mayana Cerqueira da Silva, para que sua prisão fosse convertida em domiciliar. No entanto, o julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que manifestou dúvidas sobre a nova prisão e destacou a necessidade de proteção da filha menor.
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A prisão
Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa especializada em agiotagem, lavagem de dinheiro por jogo do bicho em Feira de Santana. Ele foi preso no dia 3 de outubro de 2025, após se entregar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).
O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como:
- lavagem de dinheiro;
- obstrução da Justiça;
- jogo do bicho;
- agiotagem;
- receptação qualificada;
- comércio ilegal de armas;
- usurpação de função pública;
- embaraço a investigações;
- tráfico de drogas.
A Operação El Patrón também culminou na prisão da sua mulher Mayana Cerqueira e do seu filho João Guilherme.
Operação El Patrón
A ação penal teve origem em elementos colhidos durante a Operação El Patrón, deflagrada em 7 de dezembro de 2023 para desarticular uma organização criminosa apontada como atuante em Feira de Santana e cidades da região.