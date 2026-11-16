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A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão preventiva do deputado estadual Binho Galinha (Avante) nesta segunda-feira, 16, após negar um recurso movido pela defesa do parlamentar. Ele está detido na Sala de Estado-Maior do Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, desde outubro de 2025, após ser alvo da Operação El Patrón.

A decisão do STJ ocorreu após o colegiado acompanhar o relator do caso, Joel Ilan Paciornik, o qual alegou que a prisão está fundamentada em elementos concretos que indicam a continuidade das atividades da suposta organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

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Na mesma sessão, a Corte analisou um recurso da esposa de Binho galinha, Mayana Cerqueira da Silva, para que sua prisão fosse convertida em domiciliar. No entanto, o julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que manifestou dúvidas sobre a nova prisão e destacou a necessidade de proteção da filha menor.

A prisão

Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa especializada em agiotagem, lavagem de dinheiro por jogo do bicho em Feira de Santana. Ele foi preso no dia 3 de outubro de 2025, após se entregar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como:

lavagem de dinheiro;

obstrução da Justiça;

jogo do bicho;

agiotagem;

receptação qualificada;

comércio ilegal de armas;

usurpação de função pública;

embaraço a investigações;

tráfico de drogas.

A Operação El Patrón também culminou na prisão da sua mulher Mayana Cerqueira e do seu filho João Guilherme.

Operação El Patrón

A ação penal teve origem em elementos colhidos durante a Operação El Patrón, deflagrada em 7 de dezembro de 2023 para desarticular uma organização criminosa apontada como atuante em Feira de Santana e cidades da região.