Jerônimo Rodrigues (PT) toma posse para o segundo mandato como governador da Bahia no dia 6 de janeiro de 2027. A partir daí, um novo ciclo político se inicia no estado, com as principais forças reorganizadas em um novo cenário.

Reeleito com 4.626.509 votos, ainda no primeiro turno, Jerônimo terá uma configuração política mais favorável do que o encontrado em 2023, com um arco de alianças maior.

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Jerônimo amplia o arco de alianças no 2º mandato

Com a segunda maior votação de um governador da história da Bahia, Jerônimo terá um bloco robusto de partidos na sua base de governo. O arco de alianças liderado por PT e PSD, sustentado por centenas de prefeituras e pela ampla bancada no legislativo, conta agora com siglas como Avante e PDT, que também fizeram um significativo número de parlamentares nas eleições de outubro.

Uma projeção recente feita pelo portal A TARDE aponta que o governador deve iniciar o próximo ano com até 43 deputados estaduais na sua base, das 63 cadeiras da Casa.

Entre os 39 deputados federais eleitos e reeleitos pela Bahia este ano, Jerônimo tem o apoio de 22 parlamentares.

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação

Considerando deputados federais, estaduais, prefeitos e outras lideranças, o bloco político de Jerônimo, que terá novamente Geraldo Júnior (MDB) como vice, passará a ser composto pelos seguintes partidos a partir de 2027:

PT;

PSD;

Avante;

PDT;

PCdoB;

PV;

MDB;

Podemos (em negociação).

Trânsito em Brasília fortalece Jerônimo Rodrigues

A atuação de Jerônimo na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, fazendo parte das lideranças que colaboraram para a virada do petista, a primeira em uma eleição presidencial na história do Brasil, fez com que o governador passasse a ser visto como uma figura de ‘peso’ dentro do PT.

Também pesa a favor de Jerônimo o trânsito em Brasília, a partir da relação com ministros e com a força obtida pela Bahia no atual mandato de Lula, encabeçada pelos ex-governadores Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).

Jerônimo também tem tido influência na escolha de quadros para o próximo mandato de Lula.

Oposição se reorganiza após nova derrota de ACM Neto

Menor do que saiu em 2022, o bloco de oposição, liderado por ACM Neto (União Brasil), se reorganiza para fazer frente ao governo nos próximos quatro anos.

Nos bastidores, segundo informações recentes obtidas pelo portal A TARDE, o processo de reorganização passa pela escolha de candidaturas pontuais nas principais cidades da Bahia nas eleições municipais de 2028, ampliando o comando das pequenas e médias cidades.

ACM Neto durante sabatina do portal A TARDE - Foto: Uendel Galter | AG A TARDE

Com as saídas do PDT, já consolidado na base governista, e do Podemos, que tem se reestruturado para acolher nomes ligados a Jerônimo Rodrigues, o grupo encabeçado pelo União Brasil conta com as seguintes siglas:

União Brasil;

PL;

Progressistas;

Republicanos;

PSDB;

Cidadania;

Novo.

PL expande poder e ganha força na oposição

Furando a barreira de rejeição ao bolsonarismo no Estado, considerado o maior reduto eleitoral do PT no país, o PL conseguiu, sob o controle do ex-ministro João Roma, expandir sua influência dentro da oposição na Bahia, ampliando sua votação, conseguindo fazer com que Flávio Bolsonaro, candidato do partido a presidente, conseguisse vencer em quatro cidades, e crescendo em parlamentares.

Na Assembleia Legislativa da Bahia, por exemplo, o PL é o partido com o maior número de deputados estaduais eleitos, com sete cadeiras conquistadas.

O grupo foi puxado pelo deputado Diego Castro, que obteve 160.305 votos, a segunda maior votação dos 63 deputados estaduais eleitos e reeleitos.

João Roma lidera PL baiano - Foto: Uendel Galter | AG A TARDE

Na Câmara dos Deputados, o PL também se consolidou, elegendo quatro deputados federais na bancada baiana.

Ivana Bastos consolida força na Alba

Cotada para vice de Jerônimo Rodrigues, Ivana Bastos (PSD), primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), chega para 2027 como a deputada estadual mais votada da história do estado, com os 203.202 votos obtidos no pleito de outubro deste ano.

Ivana conta com apoio quase integral dos demais 62 deputados da Casa, tendo sua reeleição para o comando do legislativo encaminhada sem qualquer dificuldade.

Ivana Bastos, presidente da Alba, encaminha reeleição - Foto: Sandra Travassos | Alba

A Alba também terá um forte traço de renovação para a próxima legislatura, com 24 novos deputados estaduais. Entre os novatos, Rowenna Brito (PT), ex-secretária estadual de Educação da Bahia, foi a mais votada, com 137.266 votos.

Governo Jerônimo pode ganhar nova líder na Alba

Rowenna Brito também tem sido cotada nos bastidores para assumir a liderança do governo Jerônimo Rodrigues na Alba. Atualmente, o posto pertence a Rosemberg Pinto (PT), que herdou a missão iniciada ainda sob a gestão de Rui Costa.

Apesar da possibilidade ser aventada, nenhum integrante do primeiro escalão do governo tem se manifestado sobre o assunto, entendendo que a liderança pode ainda permanecer com Rosemberg, visto como um petista da ‘velha guarda’.

Bancada baiana na Câmara dos Deputados passa por renovação

Dos 39 deputados federais baianos da próxima legislatura, 11 são novatos. Do grupo, o mais votado é Daniel Alencar, do PSD, filho do senador Otto Alencar, com 192.492 votos.

Entre todos, Pastor Sargento Isidório é o mais votado, com 248.147 votos. Da bancada, dois futuros deputados federais são atualmente deputados estaduais: Olívia Santana (PCdoB) e Manuel Rocha (União Brasil), que darão o salto a partir de fevereiro de 2027.

Bancada baiana do Senado pode sofrer alteração

Rui Costa (PT) se junta a Otto Alencar (PSD) e Jaques Wagner (PT) na bancada baiana do Senado a partir de fevereiro do próximo. O petista substitui Angelo Coronel (Republicanos), não reeleito nas eleições deste ano.

Senador mais votado da história da Bahia, com 4.335.196 votos, Rui Costa deve se licenciar do mandato logo após assumir a cadeira. O primeiro suplente do parlamentar é Ronaldo Carletto, do Avante, que pode exercer a função por um longo período, caso o titular seja, de fato, escolhido para uma nova missão na Esplanada dos Ministérios.

Já Jaques Wagner, reeleito para mais oito anos de mandato, deve ficar de forma integral na função, sendo cogitado para comandar uma comissão temática dentro do Senado.

Otto Alencar, que termina seu mandato em janeiro de 2031, não deve permanecer como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), considerada a mais importante do Senado Federal.