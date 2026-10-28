FUGA DE FLÁVIO
VÍDEO: Mãe de Flávio Bolsonaro lamenta fuga de “mais um filho” aos EUA
Em publicação nas redes sociais, Rogéria Bolsonaro relembrou do “segundo filho” que fugiu do país
Rogéria Bolsonaro, mãe do ex-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), gravou um vídeo nas redes sociais lamentando a ida do filho para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais. Em publicação nesta quarta-feira, 28, ela afirmou que seu “coração está sangrando” e declarou que Flávio foi “obrigado a deixar o Brasil” após ser alvo do que classificou como perseguições.
Durante o pronunciamento, Rogéria lembrou que o senador é seu segundo filho a se mudar para os Estados Unidos, citando indiretamente o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está no país norte-americano desde fevereiro de 2025. Em junho deste ano, o ex-parlamentar foi condenado no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de coação.
“Meu coração sangra — graças a Deus, que é um coração forte — por mais um filho que se vê obrigado a deixar sua pátria amada por causa de perseguições injustas, descabidas e arbitrárias. Agora são quatro netos que estarei privada de acompanhar de perto o crescimento, comemorarmos juntos suas vitórias e conquistas e confortar nas horas difíceis. [...] Eu repito sempre que meus filhos são a minha vida. Amo vocês demais da conta. A distância nos separa, porém o amor nos une”, afirmou Rogéria.
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A rota até os EUA
Após quase quatro horas de voo no último trecho, a aeronave que levava o senador Flávio Bolsonaro e sua família pousou nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 28. O desembarque ocorreu por volta das 10h23 (horário de Brasília), no Aeroporto Opa-locka Executive, na região metropolitana de Miami.
O deslocamento do candidato derrotado à Presidência começou por via terrestre a partir da fronteira entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, na Argentina. Na cidade argentina, o parlamentar embarcou em um voo em direção a Guayaquil, no Equador, onde fez uma escala técnica antes de partir, por volta das 6h22 (horário de Brasília), rumo à Flórida.
Suposta articulação externa
O advogado mexicano Simón Levy, ligado ao movimento Make America Great Again (MAGA), declarou nas redes sociais que a viagem do ex-presidenciável teria sido articulada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.
“O cérebro por trás dessa operação é o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio”, afirmou Levy em publicação no X (antigo Twitter).
Antes do desembarque de Flávio no exterior, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, havia determinado que o senador entregasse seus passaportes à Polícia Federal no prazo de 24 horas. A medida cautelar foi decretada após declarações do ex-deputado Eduardo Bolsonaro de que o irmão deveria deixar o país em caso de derrota no segundo turno.