Número de mamografias chega a um milhão em dez anos | A TARDE

Dentro da oferta de ações itinerantes, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) também realiza mamografias de rastreio de câncer de mama. São seis unidades móveis que percorrem a Bahia, disponibilizando o exame para mulheres de 50 a 69 anos. Nos últimos dez anos, a estratégia chegou aos 417 municípios do Estado, batendo a marca de mais de 1 milhão de mamografias bilaterais e de 82 mil ultrassonografias.



Na primeira fase da estratégia, a população-alvo é identificada pelas Unidades Básicas do Município e pelas Secretarias Municipais de Saúde e encaminhada para o exame de mamografia bilateral de reastreio na unidade móvel que está nas cidades atendidas.

Em um segundo momento, são realizados os exames diagnósticos complementares para as pacientes que apresentarem imagens inconclusivas. As mulheres com diagnóstico positivo são encaminhadas, por meio do programa, para tratamento em unidades de alta complexidade, que são referências em Oncologia.

Estudantes

Em uma parceria firmada com a Secretaria da Educação da Bahia, a comunidade escolar da rede pública estadual tem tido acesso ao atendimento odontológico.

Odontomóveis percorrem diversos municípios possibilitando o acesso a diversos serviços de saúde bucal, como avaliação, limpeza, restauração, cirurgia da cavidade bucal, tratamento de canal, aplicação de flúor e exame radiológico. Em 2023, foram 169 municípios contemplados, com um total de 137.731 pessoas atendidas.