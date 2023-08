Futebol, Faustão e Mega-Sena: o que o Brasil pesquisou

No fim de semana, o brasileiro pesquisou por temas variados na internet. Entre os destaques estão as competições esportivas nacionais e internacionais, principalmente as de futebol, como a do Liverpool X Bournemouth, realizada no sábado, 19, e a do Bahia X Bragantino, no último domingo, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Além dos esportes, conteúdos voltados ao universo dos famosos movimentaram a web, a exemplo do estado de saúde do apresentador Fausto Silva, o Faustão, que está internado desde o último dia 5. Com um quadro de insuficiência cardíaca, Faustão teve piora e aguarda um transplante de coração.

Confira os principais destaques, segundo o Google Trends:

Sábado

Faustão

Internado desde o dia 5 de agosto com um quadro de insuficiência cardíaca, o apresentador Fausto Silva, o 'Faustão', vai precisar passar por um transplante cardíaco.

Djokovic

Com uma virada épica em quase quatro horas de jogo, o sérvio Novak Djokovic derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, na final do Masters 1000 de Cincinnati e se vingou da derrota sofrida no mês passado na decisão de Wimbledon.

Mega-Sena

Uma aposta de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas, e vai receber o prêmio de R$ 4.645.727,41.

Liverpool

O Liverpool venceu o Bournemouth de virada em casa por 3 a 1 no sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Domingo

Bahia X Bragantino

O Bahia venceu o Bragantino, na noite de domingo, na Arena Fonte Nova e conseguiu os tão esperados três pontos para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, após marcar 4 a 0 na equipe paulista.

Preta Gil

A cirurgia de 14 horas em que Preta Gil foi submetida, na última quarta-feira, 16, foi bem-sucedida e há motivos para estar otimista, revelou a própria cantora em suas redes sociais, neste domingo, 20.

Copa feminina

A Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo feminina 2023. Em um estádio com mais de 75 mil pessoas, a seleção espanhola venceu a Inglaterra pelo placar mínimo, 1x0, gol marcado por Olga Carmona ainda no primeiro tempo de jogo.

Anitta

A cantora Anitta revelou que suspeitou que tinha câncer e chegou a fazer um testamento devido ao risco de morrer da doença, em entrevista ao jornal O Globo. A declaração da artista gerou diversas buscas na internet e nas redes sociais.

Vasco X Atlético Mineiro

Com gol de Serginho aos 4 minutos do primeiro tempo, o Vasco da Gama venceu o Atlético Mineiro em partida válida pela Série A do Brasileirão.

Barcelona

O Barcelona venceu o Cádiz por 2 a 0 em um jogo difícil em sua estreia na liga nesta temporada em sua nova casa, o Estádio Olímpico de Montjuic, pela segunda rodada de LaLiga.