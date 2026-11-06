Após greve nacional, servidores do IBGE têm salários zerados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmou que descontou dos salários de 143 servidores nos dias de quem participou da greve, realizada entre agosto e setembro de 2026.

Os valores foram descontados de uma só vez na folha de pagamento de outubro e variaram de acordo com o período em que cada servidor aderiu à paralisação. De acordo com o instituto, a medida seguiu as normas e orientações aplicáveis à Administração Pública Federal, particularmente a Instrução Normativa SRT/MGI nº 49.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o IBGE, a norma estabelece que a Administração Pública Federal deve proceder ao desconto da remuneração correspondente aos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve, com o devido registro nos assentamentos funcionais dos servidores.

Ainda de acordo com a norma, a exceção ocorre quando ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita da Administração Pública Federal, em situação de abusividade reconhecida pelo Poder Judiciário.

Sindicato contesta posição do IBGE

A Associação dos Servidores do IBGE (ASSIBGE-SN), entretanto, contesta os descontos, afirmando que mesmo após a reposição do trabalho, os servidores e servidoras foram surpreendidos com o desconto integral dos dias de greve, em parcela única

Em nota, a ASSIBGE-SN afirmou que a medida atingiu dezenas de trabalhadores e trabalhadoras em vários estados e agrava o conflito com a categoria e aprofunda o cenário de tensão na instituição.

O sindicato também acionou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para tentar viabilizar uma reunião entre as partes.

“Há mais de um mês, o sindicato elaborou e encaminhou à Presidência do IBGE uma proposta de Termo de Acordo para formalizar os entendimentos e construir uma saída negociada para o conflito. No entanto, a Direção do Instituto vem sucessivamente apresentando novas exigências, prolongando as tratativas sem chegar a uma conclusão”, afirmou a associação.

Em ofício enviado à entidade em 4 de novembro, o ministério informou que aguardava uma manifestação do IBGE sobre a disponibilidade de uma data para o encontro. A ASSIBGE-SN informou que está contestando administrativamente os descontos, mas ainda não entrou com uma ação judicial sobre o caso.

IBGE deve analisar descontos e nega falta de diálogo

Ainda na manifestação desta sexta-feira, o instituto afirmou que os servidores poderão apresentar questionamentos sobre a apuração individual dos dias de paralisação e os respectivos valores descontados. Os casos poderão passar por análise administrativa.

Segundo o IBGE, eventuais revisões de lançamentos, caso sejam identificadas inconsistências, e a possibilidade de parcelamento dos valores deverão respeitar a legislação e as orientações dos órgãos centrais competentes.

Sobre as negociações com o sindicato, o instituto afirmou que comunicou oficialmente à entidade que uma nova rodada de conversas será iniciada após o encerramento do período de defeso eleitoral.