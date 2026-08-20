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Jair Ventura diz que "rivalidade não tem dinheiro" antes de BaVi
Técnico do Vitória comentou sobre mais um clássico entre os rivais
Técnico do Esporte Clube Vitória há pouco menos de 11 meses, Jair Ventura vai enfrentar o rival Esporte Clube Bahia pela quinta vez no próximo domingo, 23. Apesar de reconhecer sobre a dificuldade de enfrentar um clube com "a maior SAF do país", o profissional de 47 anos destacou o equilíbrio nos clássicos.
Em entrevista concedida à Revista Placar, Jair Ventura relembrou sobre os BaVis em que comandou o Vitória. Desde que chegou ao Leão, o treinador tem histórico de pequena desvantagem, saindo vitorioso em um duelo, enquanto perdeu outros dois e ficou no empate em uma partida.
"Essa rivalidade vai existir sempre. O nosso rival ao lado é a maior SAF do país, o Grupo City. Financeiramente é muito difícil competir com eles, pelo orçamento que eles têm, o investimento que é feito. Mas o nosso torcedor não quer saber. É paixão, é amor e a rivalidade não tem dinheiro. Eu blindo os meus atletas em relação a isso", iniciou Jair.
Ventura relembra clássicos recentes
Enquanto citava este equilíbrio entre Leão da Barra e Esquadrão, Jair relembrou sobre alguns confrontos com o rival. Ele citou a vitória rubro-negra no Brasileirão de 2025, a derrota na final do Baianão de 2026, além do último jogo entre as equipes — que terminou empatado.
"Todos os nossos jogos contra eles foram muito iguais, muito competitivos. Diferença de um gol pra lá, um gol pra cá, a gente venceu, a gente já perdeu. Eles fizeram a melhor campanha no Baiano e decidiram em casa, a gente faz 1 a 0 e eles viram, mas foi muito equilibrado o jogo", pontuou.
"No Campeonato Brasileiro também muito equilibrado, no ano passado e nesse ano. Agora já vai ter mais um jogo aqui, agora é na nossa casa. Os jogos são muito equilibrados, como os clássicos são", completou.
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Momento de Jair no Vitória e reencontro com o rival
Com Jair Ventura à beira do gramado, o Vitória vive grande fase jogando diante do seu torcedor em 2026. O Leão da Barra é o mandante com melhor aproveitamento (75,75%) no Brasileirão, além de ter sido campeão da Copa do Nordeste. O treinador reencontra o rival, dessa vez, em momento de turbulência.
Embora seja o quarto melhor visitante do Brasileirão, o Bahia completou um mês sem vencer e vem de cinco empates seguidos. O técnico do Tricolor, Rogério Ceni, vive um dos momentos de maior pressão desde que iniciou seu trabalho em 2023.
Vitória x Bahia
O Vitória de Jair recebe o Bahia às 16h do próximo domingo, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.