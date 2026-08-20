Jair Ventura diz que "rivalidade não tem dinheiro" antes de BaVi

Técnico do Esporte Clube Vitória há pouco menos de 11 meses, Jair Ventura vai enfrentar o rival Esporte Clube Bahia pela quinta vez no próximo domingo, 23. Apesar de reconhecer sobre a dificuldade de enfrentar um clube com "a maior SAF do país", o profissional de 47 anos destacou o equilíbrio nos clássicos.

Em entrevista concedida à Revista Placar, Jair Ventura relembrou sobre os BaVis em que comandou o Vitória. Desde que chegou ao Leão, o treinador tem histórico de pequena desvantagem, saindo vitorioso em um duelo, enquanto perdeu outros dois e ficou no empate em uma partida.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Essa rivalidade vai existir sempre. O nosso rival ao lado é a maior SAF do país, o Grupo City. Financeiramente é muito difícil competir com eles, pelo orçamento que eles têm, o investimento que é feito. Mas o nosso torcedor não quer saber. É paixão, é amor e a rivalidade não tem dinheiro. Eu blindo os meus atletas em relação a isso", iniciou Jair.

Ventura relembra clássicos recentes

Enquanto citava este equilíbrio entre Leão da Barra e Esquadrão, Jair relembrou sobre alguns confrontos com o rival. Ele citou a vitória rubro-negra no Brasileirão de 2025, a derrota na final do Baianão de 2026, além do último jogo entre as equipes — que terminou empatado.

"Todos os nossos jogos contra eles foram muito iguais, muito competitivos. Diferença de um gol pra lá, um gol pra cá, a gente venceu, a gente já perdeu. Eles fizeram a melhor campanha no Baiano e decidiram em casa, a gente faz 1 a 0 e eles viram, mas foi muito equilibrado o jogo", pontuou.

"No Campeonato Brasileiro também muito equilibrado, no ano passado e nesse ano. Agora já vai ter mais um jogo aqui, agora é na nossa casa. Os jogos são muito equilibrados, como os clássicos são", completou.

Momento de Jair no Vitória e reencontro com o rival

Com Jair Ventura à beira do gramado, o Vitória vive grande fase jogando diante do seu torcedor em 2026. O Leão da Barra é o mandante com melhor aproveitamento (75,75%) no Brasileirão, além de ter sido campeão da Copa do Nordeste. O treinador reencontra o rival, dessa vez, em momento de turbulência.

Embora seja o quarto melhor visitante do Brasileirão, o Bahia completou um mês sem vencer e vem de cinco empates seguidos. O técnico do Tricolor, Rogério Ceni, vive um dos momentos de maior pressão desde que iniciou seu trabalho em 2023.

Vitória x Bahia

O Vitória de Jair recebe o Bahia às 16h do próximo domingo, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.