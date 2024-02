“Muito positiva”, destaca Caio Alexandre sobre estreia no Bahia | A TARDE

Um dos estreantes da noite de quarta-feira, 23, no Bahia, Caio Alexandre, teve grande destaque na partida inspirada do elenco principal, que venceu o Jacobina por 5 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. O meio-campista falou com a imprensa na zona mista após a goleada e avaliou a primeira partida com a camisa do Tricolor.

“Fico muito feliz. Uma atmosfera incrível da nossa torcida hoje. Fizemos um grande jogo, fui feliz em fazer um bom jogo, distribuí bem os passes. Acho que é isso que o professor me pede, para que possa municiar a equipe de uma certa forma, que ela possa chegar no ataque com qualidade, que eu possa defender bem também, que é minha função também. Então, foi uma estreia muito positiva dentro da minha visão. Uma estreia que a gente precisa continuar cada vez crescendo, acertar os detalhes ainda, que erramos algumas coisas dentro da partida. Mas é de estreia. Estamos nos conhecendo cada vez mais e temos tudo para fazer um grande ano aqui”, destacou.

Caio Alexandre se destacou com uma bela assistência para o gol de Éverton Ribeiro. Apesar da alta competitividade no setor de meio de campo do Esquadrão de Aço, Caio se colocou à disposição do treinador Rogério Ceni para atuar onde precisar, porém destacou que tem uma posição preferida.

“Na posição que o Rogério quiser eu vou jogar. Eu vou estar muito bem para desempenhar essa função. Eu gosto muito de jogar como primeiro homem de meio campo, tentando organizar o jogo, que é a minha característica principal, que é a organização. E também estar aprendendo com o professor todos os dias o poder defensivamente também, de ser combativo. Eu acho que a equipe vai precisar muito também desse combate, então é ali que eu me sinto à vontade, primeiro homem de meio campo, para jogar e fazer a equipe funcionar com bons passes”, contou ele.

O Bahia entra em campo novamente no próximo sábado, 27, quando enfrenta o Bahia de Feira, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. A partida está prevista para acontecer a partir das 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.