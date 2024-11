"Vai ser forte", diz Jerônimo Rodrigues sobre o retorno da Fenagro em 2024

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE / 15.02.2024

O Governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a Fenagro 2024, que acontecerá de 29 de novembro a 8 de dezembro, terá um retorno forte. Jerônimo destacou que o governo do estado vai oferecer todo o apoio possível, tanto em recursos quanto em suporte, para a realização do evento. Reconhecida como a maior Feira de agropecuária do Norte e Nordeste e a quinta maior do Brasil, a Fenagro se destaca como um importante espaço de promoção e valorização do setor agropecuário na região.

Durante a entrevista para o programa Sociedade Entrevista, da Rádio Sociedade da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 24, o governador abordou detalhes sobre a realização do evento e a parceria com a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Accoba), destacando a importância do apoio do Estado para o sucesso da Feira.



"É uma feira, é uma festa. Tanto que tem a parte cultural, para que as crianças, as escolas visitem. Eu sempre, sempre apoiei, desde quando eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Rural, depois pela Secretaria de Educação, mas nós encontramos a pandemia. A retomada, eu tenho certeza, vai ser forte, e eu pretendo me comprometer com o máximo que a gente puder fazer para que tenha, de fato, essa festa, essa Feira do agro aqui na Bahia", completou.

A Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE, com produção da On Line Entretenimento e apoio do Governo do Estado.

Fenagro 2024

A Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) retorna em 2024 após quatro anos de pausa, trazendo uma programação repleta de atrações para o público. Considerada a maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior do Brasil, o evento ocorrerá de 29 de novembro a 8 de dezembro, com expectativa de atrair mais de 150 mil visitantes em 11 dias de feira.

Shows e Entretenimento:

A 33ª edição contará com grandes shows de artistas renomados do arrocha e sertanejo, como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel, Tayrone, Unha Pintada, Nadson O Ferinha e Zezo. Ingressos estão à venda, com valores entre R$ 50 e R$ 300, e opções promocionais, como o ingresso solidário mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível.



O valor dos ingressos individuais varia entre R$ 50 e R$ 300 e pode ser adquirido através do site e aplicativo da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com) e presencialmente no Ingressos Bahia (Shopping Barra), nas lojas Club Melissa (Shopping Barra, Shopping Salvador, Shopping da Bahia, Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shopping Piedade, Shopping Salvador, Shopping Salvador Norte, Shopping Paralela). Os ingressos podem ser comprados com cartão em até 3x sem juros, PIX ou dinheiro.

Atrações Diversas:

Além dos shows, a Fenagro oferece uma programação variada, incluindo:

- Museu da Anatomia Animal com mais de 30 espécies empalhadas.

- Campeonatos, leilões e exposições de animais.

- Demonstrações de lançamentos de veículos, incluindo utilitários, caminhonetes, carros de passeio, motos e veículos náuticos.

- Atividades recreativas para crianças na área Fenagrinho, além da Arena Pônei, que já são sucessos garantidos.

O evento, que acontece no Parque de Exposições de Salvador, promete entretenimento e cultura para toda a família, reforçando sua posição como uma das feiras mais importantes do país.



Confira a programação completa dos shows:

29 de novembro:

Simone Mendes

Mari Fernandez

Calcinha Preta

Limão com Mel

Tayná Agazzi

7 de dezembro

Nadson O Ferinha

Unha Pintada

Tayrone

Silfarley

Toque Dez

Zezo

Klessinha

O acesso ao show será feito exclusivamente pela entrada da Paralela, com abertura dos portões programada para às 20h. A classificação do show é de 16 anos.