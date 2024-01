Bruno comenta desempenho em pesquisas: ‘Reconhecimento da população’ | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou seu desempenho na última pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de Salvador, que apontou as chances de vitória em 1º turno. O levantamento destacou o gestor municipal com 51,9% das intenções de votos, contra 12% do segundo colocado.

Segundo o prefeito, após o Carnaval, ele vai reunir os partidos da base aliada para definição de candidaturas de vereadores, escolha de vice e realização de pesquisas internas de avaliação do mandato. Vale lembrar que o União Brasil, partido do prefeito, negocia uma federação partidária com o PP e o Republicanos.



“Passado o carnaval, a gente vai organizar os partidos, vamos construir os entendimentos. Vencido o prazo das filiações, que é 6 de abril, eu vou realizar uma pesquisa. É óbvio que a pesquisa reflete o momento. As de hoje, graças a Deus, há um reconhecimento da população no nosso trabalho. Espero que possa, em abril, diante de tantas entregas que nós temos pra fazer pra nossa cidade e aí ouvindo o sentimento das pessoas que aqui no nosso grupo quem escolhe candidato é o povo, e conversando com os nossos aliados políticos os partidos que compõem a nossa aliança com as lideranças com a nossa base de citação na Câmara nós vamos tomar decisão”, disse o prefeito, destacando que prefere não entrar no assunto eleições antes do período autorizado pela Justiça Eleitoral.



“Então, é cedo para falar em eleição. Quanto mais tarde começar esta campanha, melhor pra cidade e especial também para o prefeito que ainda fica com mais tempo com mais energia para dedicar especialmente à gestão e ao trabalho administrativo. Eu continuo com a mesma nota…..Depois do Carnaval... Até lá, ainda tem muito trabalho, organização do Carnaval, entrega de tantas obras, início de tantas obras”, disse.



Bruno destacou ainda que está focado em anúncios de ações da prefeitura e nas obras espalhadas pela cidade.



“Vamos aí, segunda-feira, lançar um grande pacote social, o maior pacote social da história da cidade. Vocês vão ver que nunca se investiu tanto na área social como nós vamos investir. Vamos apresentar a cidade a vocês, o censo das pessoas em situação de rua que nós fizemos e um conjunto de medidas para mitigar, em especial, os efeitos que a pandemia deixou na área social. Então, graças a Deus, a cidade hoje não precisa escolher se vai fazer obras de mobilidade, de encostas, de urbanização de canais ou se vai investir na área social. A gente avança em todas as áreas”, completou.