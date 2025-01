Retrospectiva 2024: Jerônimo peregrina pelo estado e destrava VLT

Governador, na sua última ida ao interior do estado, às vésperas do Natal - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) alcançou marcas importantes em 2024. Obras históricas de Salvador, que estavam travadas por impasses financeiros, avançaram, ao mesmo tempo em que o governador conseguiu dar atenção a municípios de todo o estado.

Neste fim de ano, Jerônimo chegou ao número de 300 municípios visitados durante seus dois anos de mandato, dando sinais de que pretende fazer um mandato voltado para todas as regiões do estado. Esse perfil do governador o aproximou de prefeitos antes oposicionistas, como o de Luís Eduardo Magalhaẽs, Júnior Marabá (PP).

A peregrinação do governador pelo interior da Bahia também resultou em sucesso nas eleições municipais de 2024. Apesar da derrota acachapante em Salvador, Jerônimo conseguiu vencer em 310 dos 417 municípios da Bahia, ampliando a vantagem que havia sido conquistada por Rui Costa (PT) em 2020.

A atenção ao interior do estado também ficou clara nas dezenas de escolas de tempo integral, com quadras poliesportivas, auditórios, piscinas e ar condicionados, que foram inauguradas pelo governo durante 2024. Jerônimo repetiu, a cada entrega de colégio, que gostaria que os alunos tivessem acesso a uma infraestrutura que ele não tivera em sua infância.

Em Feira de Santana, maior cidade do interior baiano, Jerônimo entregou obras que eram prometidas para a população há décadas. No início do mês, o município ganhou um Centro de Convenções e um novo teatro, em um complexo cultural inaugurado com pompa pela gestão estadual.

Mesmo com toda a atenção dada ao interior, isso não quer dizer que o governo Jerônimo tirou o pé das ações em Salvador. O antigo projeto do VLT do Subúrbio cresceu, para chegar também aos bairros de Águas Claras e Piatã. O novo traçado foi licitado no início de 2024, teve ordem de serviço dada em junho e já está em fase de terraplanagem. Com obras adiantadas, a gestão estadual espera entregar o novo modal no primeiro semestre de 2026.

Em 2024, o governo Jerônimo também encaminhou o destravamento da ponte Salvador-Itaparica. Com medição do Tribunal de Contas do Estado (TCE), um acordo foi construído junto ao consórcio chinês responsável pela obra, que tem previsão para ser iniciada no primeiro semestre de 2025.

Por fim, o governo do estado também avançou em 2024 na preparação de outra grande obra de mobilidade, que é a construção da Estação Campo Grande do metrô, ampliando a Linha 1 do sistema a partir da Lapa e já se preparando para outra expansão no futuro: a Barra.

Dados

O governo da Bahia ainda comemorou, em 2024, os novos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Apesar dos números ainda abaixo dos desejados, o estado tem conseguido avançar ano a ano na avaliação, melhorando da nota 3,2 para 3,7 nos últimos quatro anos.

No combate à violência, também houve evolução. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes caiu 1,3% na Bahia, contribuindo para a redução da criminalidade a nível nacional.