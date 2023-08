Bolsonaro diz ser inaceitável que PGR solicite dados de bolsonaristas

Inelegível até 2030 por insinuações contra o sistema eleitoral brasileiro e investigado por incitar atos antidemocráticos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ser inaceitável que a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicite que as empresas de redes sociais enviem lista de seguidores do ex-presidente. As informações são do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.



Segundo a PGR, a finalidade da medida é avaliar se as pessoas envolvidas com os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro foram influenciadas pelos discursos de ódio de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, no entanto, adotou a estratégia de chamar a medida de "monitoramento político".

Durante a gestão Bolsonaro, houve tentativa de negociar a aquisição do software de espionagem Pegasus, usado pelo governo Israelense. Também durante o governo do ex-presidente, foi vazada uma lista de "detratores do Planalto", com jornalistas, influenciadores e outras personalidades que costumavam tecer comentários críticos a Bolsonaro e sua gestão.