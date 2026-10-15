Fim da escala 6x1 dá autonomia ao trabalhador, diz Jerônimo Rodrigues

O governador reeleito, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 15, que o fim da escala 6x1, aprovado no Senado, vai proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar ao trabalhador brasileiro.

Para Jerônimo, a iniciativa de reduzir a carga horária da categoria sem causar prejuízo ao salário, representa uma "autonomia" para a população brasileira.

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“Tivemos ontem três boas notícias: a aprovação da legislação que regulamenta a carga horária da classe trabalhadora, o significado disso para que o trabalhador possa ter o direito de poder ter dois dias, para poder cuidar da saúde, da família. É autonomia dessas pessoas”, disse o governador, durante evento em Salvador.

Apesar da aprovação, a proposta ainda não está em vigor. O primeiro passo para que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) começe a valer depende da promulgação no Senado, que deve ocorrer na próxima sexta-feira, 16.

Diante disso, o petista aproveitou a conversa com os jornalistas para "parabenizar" o Congresso Nacional pela votação histórica. Ao todo, 75 senadores aprovaram a medida e apenas o ex-vice-presidente do governo Jair Bolsonaro (PL), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) rejeitou o projeto.

PEC da Segurança Pública: Jerônimo Rodrigues comenta sobre votação da medida no Senado

Jerônimo Rodrigues (PT) ainda comentou sobre o avanço da PEC da Segurança Pública, que deve ser votada nesta tarde no Senado. Ele considerou a medida como essencial e fez uma comparação com o Sistema Único de Saúde (SUS).

"Ao tempo que a gente ouviu o presidente do Senado se comprometer que hoje já estaria votando também a PEC da Segurança Pública. Nós precisamos também de um sistema de segurança pública tal qual o SUS (Sistema Único de Saúde)", afirmou o petista.

Se aprovada, o presidente Lula (PT) deve criar um Ministério exclusivo para tratar o tema, conforme informou o Executivo. "Tenho certeza que essa votação hoje nos dará aquilo que o Lula está dizendo que irá criar um Ministério específico para a Segurança Pública".

MEIs: perdão de dívidas, Pix de R$ 5 mil e aumento do teto

Por fim, o governador credenciou o presidente Lula (PT), que concorre à reeleição, para assumir um novo mandato no Palácio do Planalto. O petista disputa o segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no dia 25 de outubro.

"O que Lula apresentou com Geraldo Alckmin para os MEIs, perdão de dívida, aumento de valor. Acho que tudo isso que foi colocado ontem, apresenta para a gente o que será o Lula 4, como presidente da República", concluiu ele.

O texto eleva o teto de faturamento dos atuais R$ 81 mil — valor vigente — para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil a partir de 2028.

A proposta também permite que microempreendedores individuais contratem até dois funcionários, desde que cada um receba exclusivamente um salário mínimo ou o piso da categoria profissional.

Governo vai enviar Pix de até R$ 5 mil para MEIs; saiba como receber

Microempreendedores individuais (MEIs) poderão receber até R$ 5 mil do Governo Federal para investir no próprio negócio, sem precisar devolver o dinheiro. A iniciativa, anunciada na terça-feira, 13, prevê a distribuição de R$ 5 bilhões em recursos para pequenos empreendedores entre 2027 e 2030.

Batizada informalmente de “Pix MEI”, a proposta integra um pacote de medidas anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fortalecer os pequenos negócios no Brasil.

O dinheiro será destinado ao chamado fomento produtivo, com o objetivo de ampliar a capacidade de produção e melhorar a estrutura das empresas.

Como vai funcionar o Pix de R$ 5 mil para MEIs?

De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, cada microempreendedor poderá receber até R$ 5 mil para investir na atividade profissional.

“É uma espécie de Pix MEI em que o empreendedor poderá pegar até R$ 5 mil. Ele será acompanhado. Terá um projeto de reestruturação produtiva para pagar um bem ou para contratar um serviço para estruturar seu negócio”, afirmou Moretti.