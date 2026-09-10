CRISE
Jorge Messias conversou com Fachin antes de decisões sobre a PF
Ministro da AGU pediu ação rápida do presidente do STF para travar crise
O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, na quarta-feira, 9, antes de o magistrado tomar decisões para tentar conter a crise que envolve ministros da Corte e a Polícia Federal (PF).
Segundo o jornal O Globo, Messias pediu que Fachin atuasse rapidamente no conflito entre os ministros Flávio Dino e André Mendonça.
Ele argumentou que, sem uma intervenção do presidente do STF, outro integrante da Corte poderia tomar uma nova decisão determinando o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o que agravaria ainda mais a crise institucional.
A preocupação ocorreu porque Dino já havia determinado o retorno de Andrei ao cargo, contrariando uma decisão anterior de Mendonça que havia determinado o afastamento do diretor-geral da PF.
Fachin toma decisões
No fim da tarde, Fachin tomou uma série de decisões para reorganizar os processos relacionados à crise, que também envolve um confronto direto entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.
O presidente do STF suspendeu as decisões sobre o afastamento de Andrei Rodrigues e manteve o diretor-geral da PF no cargo.
Além disso, marcou para a próxima terça-feira, 15, um julgamento sobre um relatório da PF que mostra trocas de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Moraes.
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AGU comemora
Logo depois dos despachos, a AGU, comandada por Jorge Messias, divulgou uma nota em que saudou as decisões de Fachin e classificou o presidente do STF como "sóbrio e prudente".
O órgão afirmou ter recebido as medidas com "satisfação, respeito e esperança".
Segundo a AGU, a decisão "restaura a ordem pública e administrativa" e reafirma a competência constitucional do presidente da República para nomear e exonerar ocupantes de cargos de direção da Polícia Federal.