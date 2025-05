Presidente do STF estará no funeral do papa Francisco

Barroso durante encontro com o Papa Francisco - Foto: Divulgação

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, estará na comitiva brasileira que embarca para o Vaticano, onde ocorrerá o funeral do papa Francisco, que morreu aos 88 anos, nesta segunda-feira, 21.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, Barroso fará parte do grupo autoridades que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva. Ministros do governo, que não tiveram ainda seus nomes divulgados, também devem viajar.

A comitiva ainda contará com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). A previsão é que o grupo embarque na noite da quinta, 24.

A missa do funeral de Francisco acontecerá no próximo sábado, 26, a partir das 10h (5h em Brasília). O corpo do pontífice começou a ser velado ainda na segunda, 21. Na quarta, 23, seguindo o cronograma divulgado pelo Vaticano, o caixão será levado para a basílica, onde ocorrerá a visitação dos fiéis.

Homenagem em Salvador

Jorge Mario Bergoglio, 266º papa da história da Igreja Católica. Em homenagem ao legado do argentino, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) anunciou que vai protocolar nos próximos dias um projeto de lei para que o pontífice dê o nome de uma rua de Salvador.

“Sua trajetória como pontífice e sua postura diante das questões mais urgentes do mundo contemporâneo – como a pobreza, as desigualdades sociais, as mudanças climáticas e a promoção de uma cultura de paz – inspiraram pessoas de diversas culturas e crenças”, justificou a vereadora.

O argentino assumiu o posto em março de 2013, substituindo Bento XVI, que renunciou ao cargo, permanecendo como papa por pouco mais de 12 anos.