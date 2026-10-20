Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

MANIFESTAÇÃO

Meta entrega comprovantes ao TSE sobre regras para Eleições 2026

Big tech destacou que arquivos juntados aos autos comprovam tratamento isonômico

Rodrigo Tardio
Por
Meta informou ter enrijecido os mecanismos de bloqueio e filtragem para impedir criação e manipulação de imagens dos candidatos
Meta informou ter enrijecido os mecanismos de bloqueio e filtragem para impedir criação e manipulação de imagens dos candidatos - Foto: Sebastien Bozon | AFP
Eleições 2026

A Meta, conglomerado responsável por Facebook, WhatsApp e Instagram — protocolou, nesta terça-feira, 20, a documentação exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para demonstrar o cumprimento das diretrizes estabelecidas para o pleito de 2026.

Na petição encaminhada à Justiça Eleitoral, a big tech destacou que os arquivos juntados aos autos comprovam a aplicação de tratamento isonômico e imparcial às candidaturas postas, além de detalhar as engrenagens operacionais e mecânicas que garantem a paridade entre os concorrentes.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Origem da determinação

A manifestação da empresa atende ao despacho assinado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, do TSE. O magistrado havia estipulado um prazo de 24 horas para que a plataforma fornecesse provas concretas da adequação dos sistemas ao princípio da igualdade de condições entre os postulantes à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segurança nos anúncios

Entre as providências detalhadas na defesa, a Meta ressaltou a criação de um mecanismo de autorização prévia (lista de permissões) para a veiculação de propaganda política paga.

A funcionalidade visa barrar anúncios impulsionados por terceiros desautorizados, restringindo a veiculação estritamente aos perfis oficiais de candidatos, legendas partidárias, federações e coligações devidamente cadastrados na base de dados do TSE.

Além disso, a companhia reportou ter desativado dois perfis suplementares que operavam como ramificações ou substitutos de uma conta anteriormente banida por infração às diretrizes de uso da rede.

Leia Também:

LÍDER DO "EXÉRCITO"

André Janones prevê alta de UTI nesta terça-feira e faz promessa
André Janones prevê alta de UTI nesta terça-feira e faz promessa imagem

SUSPEITA DE CORRUPÇÃO

PF investiga Flávio Bolsonaro e advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro
PF investiga Flávio Bolsonaro e advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro imagem

POLÍTICA

Felca frustra expectativa de denúncias políticas a 5 dias do 2º turno
Felca frustra expectativa de denúncias políticas a 5 dias do 2º turno imagem

Questionamentos da campanha

A determinação judicial acolheu parte dos pleitos apresentados pela coligação de apoio ao candidato do PT. A representação jurídica de Lula alega que as ferramentas da Meta vinham promovendo um "estrangulamento" no alcance orgânico das postagens de sua candidatura e de apoiadores, além de manter ativas contas consideradas suspeitas.

As acusações fundamentaram-se em um levantamento realizado pelo Instituto Democracia em Xeque, que examinou 1.204 postagens nas plataformas. De acordo com a pesquisa, somente 155 publicações (equivalente a 12,9% do montante) continham a sinalização obrigatória de uso de ferramentas de Inteligência Artificial.

Outro ponto levantado envolveu testes práticos com a Meta AI, nos quais o assistente virtual teria se recusado a gerar representações visuais do candidato petista, enquanto gerava conteúdos favoráveis ao oponente do PL.

Sobre essa questão, a Meta informou ter enrijecido os mecanismos de bloqueio e filtragem para impedir a criação e manipulação de imagens de ambos os presidenciáveis.

Solicitação final

Em manifestação conclusiva, a Meta requereu que o TSE tome por quitadas e atendidas as exigências já sanadas e solicitou a dilação de prazo para a apresentação das informações complementares ainda em fase de levantamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

candidaturas eleições 2026 Inteligência Artificial Meta Propaganda Política TSE

Relacionadas

Mais lidas