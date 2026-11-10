Em débito com o Vitória, Grêmio fatura R$ 61 milhões em premiações

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Em débito com o Esporte Clube Vitória pela contratação do zagueiro Wagner Leonardo, o Grêmio está classificado para as finais da Copa do Brasil. Depois de garantir vaga na decisão, o time gaúcho faturou R$ 34 milhões e acumula R$ 61 milhões em premiações ao longo do ano.

De acordo com levantamento produzido pelo Gato Mestre, do ge, o Grêmio já ganhou R$ 61.763.743 somando todas as competições da temporada. Apenas Palmeiras, Flamengo e Fluminense embolsaram valores maiores em premiações.

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O montante da classificação chega num momento importante, visto que o Imortal enfrenta graves problemas financeiros. O clube do Sul sofreu o quarto transfer ban da Fifa no intervalo de apenas um mês, além de já ter sofrido restrições aplicadas pela ANRESF.

A nova sanção foi aplicada na última sexta-feira, 6, e impede o Tricolor gaúcho de registrar jogadores por até três janelas de transferências ou até que a dívida que motivou a punição seja quitada.

Vitória cobra dívida por Wagner Leonardo

A situação financeira do Grêmio envolve diretamente o Vitória. O clube gaúcho tem uma dívida relacionada à contratação do zagueiro Wagner Leonardo, realizada no início de 2025.

De acordo com o presidente Fábio Mota, o débito referente à negociação se aproxima de R$ 15 milhões. O dirigente chegou a classificar o Grêmio como “time caloteiro” e concedeu uma série de entrevistas com cobranças.

Por causa de um repasse não feito pelos gaúchos ao Portimonense, o Vitória foi sancionado pela FIFA e chegou a ficar impedido de registrar atletas.

Há cerca de um mês, o Rubro-Negro entrou com uma denúncia a respeito do caso na ANRESF.