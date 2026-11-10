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E.C.VITÓRIA

Em débito com o Vitória, Grêmio fatura R$ 61 milhões em premiações

Clube gaúcho está classificado para as finais da Copa do Brasil

João Grassi
Por
Grêmio avançou para as finais da Copa do Brasil
Grêmio avançou para as finais da Copa do Brasil - Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Em débito com o Esporte Clube Vitória pela contratação do zagueiro Wagner Leonardo, o Grêmio está classificado para as finais da Copa do Brasil. Depois de garantir vaga na decisão, o time gaúcho faturou R$ 34 milhões e acumula R$ 61 milhões em premiações ao longo do ano.

De acordo com levantamento produzido pelo Gato Mestre, do ge, o Grêmio já ganhou R$ 61.763.743 somando todas as competições da temporada. Apenas Palmeiras, Flamengo e Fluminense embolsaram valores maiores em premiações.

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O montante da classificação chega num momento importante, visto que o Imortal enfrenta graves problemas financeiros. O clube do Sul sofreu o quarto transfer ban da Fifa no intervalo de apenas um mês, além de já ter sofrido restrições aplicadas pela ANRESF.

A nova sanção foi aplicada na última sexta-feira, 6, e impede o Tricolor gaúcho de registrar jogadores por até três janelas de transferências ou até que a dívida que motivou a punição seja quitada.

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Vitória cobra dívida por Wagner Leonardo

A situação financeira do Grêmio envolve diretamente o Vitória. O clube gaúcho tem uma dívida relacionada à contratação do zagueiro Wagner Leonardo, realizada no início de 2025.

De acordo com o presidente Fábio Mota, o débito referente à negociação se aproxima de R$ 15 milhões. O dirigente chegou a classificar o Grêmio como “time caloteiro” e concedeu uma série de entrevistas com cobranças.

Por causa de um repasse não feito pelos gaúchos ao Portimonense, o Vitória foi sancionado pela FIFA e chegou a ficar impedido de registrar atletas.

Há cerca de um mês, o Rubro-Negro entrou com uma denúncia a respeito do caso na ANRESF.

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